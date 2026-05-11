Sigue la historia: primer triunfo de Marie-Louise Eta en la Bundesliga

La Bundesliga vivió una jornada histórica. Marie-Louise Eta se convirtió en la primera mujer en ganar un partido como entrenadora principal en la historia de la liga alemana, luego de que Unión Berlín derrotara 3-1 al Mainz en la penúltima fecha del campeonato.

La entrenadora de 34 años sigue rompiendo barreras en el fútbol europeo y escribió una nueva página dorada para el deporte femenino al conseguir su primera victoria desde que asumió el cargo de manera interina en el conjunto berlinés.

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El Unión Berlín logró imponerse como visitante en un partido lleno de emociones. Andrej Ilić abrió el marcador para el equipo de Eta, mientras que Sheraldo Becker empató transitoriamente para el Mainz. Sin embargo, en los minutos finales aparecieron Oliver Burke y Josip Juranovic para sellar el histórico triunfo del cuadro capitalino.

La victoria no solo significó tres puntos importantes para Unión Berlín, sino también un momento histórico para la Bundesliga y para el fútbol europeo. Eta ya había hecho historia semanas atrás al convertirse en la primera mujer en dirigir un equipo masculino en la máxima categoría alemana y en una de las cinco grandes ligas del continente.

Su debut como entrenadora principal había terminado con derrota ante Wolfsburgo, resultado que generó mucha atención mediática alrededor de su proceso. Sin embargo, la técnica alemana mantuvo la calma y finalmente consiguió un triunfo que ya quedó marcado en la historia del fútbol alemán.

El impacto de su victoria trascendió rápidamente en redes sociales y medios internacionales, donde aficionados y periodistas destacaron el significado de este logro para el crecimiento del fútbol femenino y la igualdad de oportunidades en los banquillos del fútbol profesional.