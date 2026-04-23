El estadio Metropolitano Roberto Meléndez, casa habitual de la Selección Colombia, avanza en una profunda transformación que busca ponerlo a la altura de los grandes escenarios deportivos del continente. Así lo confirmó el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien entregó detalles sobre las obras, los tiempos de entrega y la millonaria inversión destinada al proyecto.

Barranquilla será la sede la final de la Conmebol Sudamericana 2026

Millonarios y América se la juegan por el país en busca de la recompensa de ganarla en casa. Por primera vez en el formato de finales únicas, Colombia coronará a un campeón continental.

El mandatario aseguró que la meta principal es que el balón vuelva a rodar en agosto, varios meses antes del plazo final inicialmente previsto: “Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que en agosto ruede el balón. Nosotros no vamos a esperar hasta noviembre. Obviamente vamos a estar listos”, afirmó.

Char explicó que uno de los cambios más notorios será la eliminación de la pista atlética tradicional, decisión tomada tras la construcción de un estadio especializado para esa disciplina en las inmediaciones del Metropolitano. “No hay pista atlética porque construimos al lado del Metro un estadio de atletismo. Por eso suprimimos esta”, señaló.

La modificación permitirá una cercanía inédita entre el público y el terreno de juego: “Pasamos de 27 metros que tenía la última persona en el Metro viejo a la banda de saque de banda, ahora vas a estar a 8 metros. Entonces es una sensación sin igual”, destacó.

Otro de los puntos fuertes del proyecto será el aumento en la capacidad del escenario. Según Char, se añadieron 17.000 sillas nuevas, pasando de 40.000 espectadores a una cifra cercana a los 60.000 para partidos y hasta 75.000 asistentes en conciertos y eventos masivos. “La sur baja, oriental baja, las traemos al borde de la cancha”, explicó.

El alcalde confirmó la instalación de una grama híbrida recomendada por FIFA y Conmebol

En cuanto al césped, el alcalde confirmó la instalación de una grama híbrida recomendada por FIFA y Conmebol: “Eso va a evitar muchas lesiones, porque esa cancha no se va a levantar como la otra”, aseguró.

La remodelación también contempla cuatro camerinos bajo estándares FIFA, una moderna sala de prensa, nueva silletería, iluminación LED envolvente y mejoras estructurales generales.

Sobre el costo, Char fue contundente: “Aquí estamos invirtiendo cerca de 250 mil millones de pesos de impuestos de los barranquilleros”. Además, reveló que la obra ya alcanza el 50% de ejecución y que en los próximos 100 días esperan tener terminadas las graderías, gran parte de la silletería instalada y la cancha funcional.