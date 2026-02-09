Sonríen los colombianos: buena noticia para el Crystal Palace

El Crystal Palace rompió este domingo su mala racha de nueve jornadas sin conocer la victoria y volvió a conseguir los tres puntos, después de derrotar al Brighton gracias a un gol del senegalés Ismaila Sarr.

Los de Oliver Glasner, que llegaban al encuentro con un bagaje de 6 derrotas y tres empates en los últimos nueve encuentros, consiguieron una victoria muy valiosa que les aleja del descenso y les permite adelantar al Brighton en la clasificación.

El único tanto del encuentro llegó en el minuto 61, cuando Sarr aprovechó una asistencia de Evann Guessand, que llegó al club londinense en este mercado de invierno, para quedarse mano a mano con el portero y definir a la perfección.

A partir del gol, los visitantes manejaron el partido y supieron mantener la ventaja en el marcador sin permitir al Brighton tener opciones claras para poner el empate.

El duelo supuso el debut del delantero noruego Jorgen Strand Larsen, otro de los fichajes del conjunto londinense, pero que no estuvo acertado de cara a puerta fallando una clara ocasión de gol en el tiempo de descuento.

Muñoz, lateral colombiano, ha sido uno de los pilares del equipo desde su llegada. Su capacidad atlética, velocidad y recorrido por la banda derecha le han permitido no solo cumplir con su rol defensivo, sino también sumarse al ataque con criterio.

Por su parte, Jefferson Lerma ha sido el motor del centro del campo. Con solidez en la marca, gran recuperación de balón y presencia física, el volante se adaptó rápidamente al estilo intenso de la Premier League.

A pesar de algunas rachas irregulares del equipo en momentos del torneo, la dupla colombiana sigue siendo considerada clave por el cuerpo técnico y cuenta con el respaldo de la afición.