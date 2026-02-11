Sorpresa en la Premier: equipo del Big Six despidió a su entrenador

Sin duda, la temporada de la Premier League se encuentra en momentos decisivos, pues lo cierto es que la pelea por el título se encuentra más que abierta, aunque el panorama para otros clubes pinta bastante diferente.

Ese es el caso del Tottenham Hotspur, equipo del Bix Six, que no vive su mejor momento, pues lo cierto es que pese a superar de gran forma la fase liga de la Champions League el cuadro del norte de Londres vive una situación complicada en Premier por lo que optaron por destituir a su mandamás, Thomas Frank.

El entrenador que sustituyó a Ange Postecoglou este verano, apenas ha durado nueve meses en el cargo, pero, lejos de mejorar los resultados del australiano, que al menos ganó una Europa League en sus dos años en Londres, tiene al equipo peleando por no descender al Championship.

En la Premier League, el Tottenham es decimosexto, solo tres puntos por encima del descenso, mientras que en las copas domésticas el equipo cayó en su debut en la FA Cup contra el Aston Villa y en segunda ronda de la Copa de la Liga contra el Newcastle United.

El clavo en el ataúd de Frank fue la derrota este martes contra el Newcastle, lo que implica que el equipo solo ha ganado en casa un encuentro en este 2026, además de haber perdido cinco de los últimos nueve encuentros entre todas las competiciones.

De esta forma, el cuadro de los Spurs inicia a buscar un nuevo entrenador que tome las riendas del club en este momento de la temporada, en donde no se descarta un interinato ya que se ha hablado sobre la intención del club de traer a Mauricio Pochettino tras el Mundial 2026. Vale la pena destacar que el argentino es el entrenador actual de la selección de Estados Unidos.