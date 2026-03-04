Sorpresa en Millonarios: referente dio la clave para ganarle a Nacional

El Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín será el recinto deportivo donde se desarrollarán las acciones del partido que será protagonizado por Atlético Nacional y Millonarios, duelo que se llevará a cabo este miércoles 4 de marzo a partir de las 7:30 de la noche y que definirá uno de los clasificados a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo azul de la capital del país tendrá que jugar en condición de visitante porque Nacional tiene actualmente mejor ranking en la Conmebol, un gran desafío que en su momento asumió en el 2007, cuando estos dos equipos también se cruzaron en esta competencia con triunfo para Millonarios por 3-2 en el juego de ida disputado en el Atanasio.

El exjugador de Millonarios, quien hizo parte de la nómina que en 2007 triunfó en Medellín ante Nacional, fue contundente y dejó claro que la actitud en este tipo de partidos es fundamental para poder sacar adelante el marcador, más aún cuando el ánimo se puede ver menguado ante un estadio que estará lleno de aficionados en su contra.

“La actitud es lo más importante, en ese momento el profe nos habló mucho de la parte anímica más que en la deportiva, saber que ese partido no se puede perder, entrar en la cancha con esa actitud, de ahí en adelante mientras el equipo esté concentrado en no fallar individualmente la parte colectiva tiende a mejorar”, aseguró Robayo.

Falcao sería suplente en el partido ante Nacional

De acuerdo con los últimos reportes, el goleador colombiano no sería de la partida en el duelo de esta noche, dejando su lugar en la zona de ataque para Leonardo Castro y el argentino Rodrigo Contreras, quien ha dejado muy buenas sensaciones en sus primeros partidos con la camiseta de Millonarios.

Así las cosas, Falcao sería tenido en cuenta para el segundo tiempo del partido, recordando que Radamel ya le ha marcado a Nacional jugando en Millonarios, uno de penalti y otro de gran fractura superando a David Ospina.

