Sorteo de octavos de Champions League: hora y canal para ver EN VIVO

Luego del desenlace de los ‘playoffs’ en la presente edición de la UEFA Champions League, se definieron los últimos 8 equipos que accedieron a la fase de los octavos de final, donde recordemos ya estaba instalado Bayern Múnich, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City.

En cuanto a los clubes que tuvieron que disputar la fase de los ‘playoffs’, hubo debacle de la mayoría de los equipos italianos, pues tanto el Inter de Milán como la Juventus quedaron eliminados a manos del Bodo/Glimt de Noruega y el Galatasaray, respectivamente.

Los otros seis clasificados fueron Real Madrid, PSG, Newcastle, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid y Atalanta, el equipo que ‘sacó la cara’ por el fútbol italiano, pues remontó la serie ante el Borussia Dortmund tras el 0-2 sufrido en el juego de ida y se impuso 4-1 en la revancha.

Hora y canal para ver el sorteo de 8vos de final en la UEFA Champions League 2025/2026

El sorteo se llevará a cabo este viernes 27 de febrero en la ciudad de Nyon, Suiza, evento que dará inicio a partir de las 6:00 a.m. (hora de Colombia) y que se podrá ver en vivo para los países del centro y Suramérica por la plataforma en ‘streaming’ de Disney+.

Además, el sortero será transmitido por la página web de la UEFA (UEFA.com) y en su aplicación UEFA.tv, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Paramount+, ViX o CBS Sports Golazo.

Se definirá también cómo queda el cuadro hasta la final del torneo

Para este sorteo de octavos de final sí habrá el uso de balotas y urnas para definir el camino de los equipos clasificados, a diferencia de cómo fue en la fase de liga donde se utilizó un sistema electrónico para definir los enfrentamientos.

Además, los ocho clubes que clasificaron de manera directa a esta instancia de octavos de final (Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal y Manchester City), serán cabezas de serie y terminarán su respetiva serie en condición de local.