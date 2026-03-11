Stefan Medina se vistió de arquero con Monterrey: así le fue en el arco en la Copa de Campeones

La Copa de Campeones de la Concacaf viene tomando forma con vibrantes partidos, y uno de ellos fue el encuentro entre dos equipos mexicanos como Rayados de Monterrey que enfrentó en el BBVA Bancomer a Cruz Azul. Un juego de equipos que se conocen a la perfección y que tuvo un comienzo esperanzador para el conjunto local.

Cruz Azul pegó primero con gol de Erik Lira y en cuestión de cinco minutos, Roberto de la Rosa remontó la serie con un doblete. Las cosas marchaban bien para Rayados de Monterrey hasta que llegaron a los 80 minutos en una acción en la que Santiago Mele salió a manotear un balón, impactó al delantero cruzazulino y el juez central pitó penal y expulsión para el uruguayo.

Santiago Mele no tenía por qué salir a manotear ese balón y efectivamente calculó mal llevándose al jugador de Cruz Azul. Por la expulsión y por las cinco sustituciones que hizo Rayados, Stefan Medina respondió como un capitán y afrontó el reto de ponerse en el arco.

LA NUEVA VERSIÓN DE STEFAN MEDINA EN EL ARCO DEL RAYADOS DE MONTERREY

El colombiano es sin duda alguna, uno de los jugadores que más tiempo ha durado en la institución y demuestra su liderazgo y profesionalismo en los momentos más complicados. Sin embargo, en esa versión de arquero no pudo evitar la remontada por parte de Cruz Azul.

Entró justo en un momento complicado con diez jugadores y con la presión de atajar un penal. Gonzalo Piovi se encargó de la ejecución y dejó a Stefan Medina sin chances de salvar el empate cuando faltaban apenas seis minutos para el final del compromiso.

Ya cuando el partido llegaba a los 90 minutos, un centro desde el costado izquierdo encontró a Nicolás Ibáñez que con una volea con destino al arco aprovechó el mal posicionamiento del arquero improvisado para poder sellar la victoria en el partido de ida.

No fue un buen partido para Stefan Medina en el arco de Rayados de Monterrey, y, claro, no es la posición habitual del defensor que se puso en el arco para ayudar al equipo en un momento difícil que vivió. En el partido de vuelta, Stefan volverá a la zaga defensiva.

Seguramente en el partido de vuelta en la Ciudad de México el arquero titular será Luis Cárdenas que espera evitar los goles de Cruz Azul y aspirar a que el equipo pueda remontar la serie que se perdió por esos detalles de la expulsión de Santiago Mele y el cambio de posición de Stefan Medina que estuvo como portero.