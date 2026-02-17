Sudamericano Fem Sub-20: resultados y posiciones fecha 1 hexagonal final

Este lunes 16 de febrero se llevaron a cabo los tres partidos de la fecha 1 en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 que este año se disputa en territorio paraguayo, donde las selecciones buscaban iniciar con triunfo su camino en esta importante instancia del campeonato.

La jornada abrió con el partido entre Paraguay y Brasil, duelo donde la ‘Canarinha’ se impuso por 3-1 ante el equipo anfitrión del torneo, luego, a segunda hora hubo un duelo lleno de emociones entre Venezuela y Argentina, allí, el cuadro ‘Vinotinto’ logró revertir una desventaja de dos goles y logró empatar el compromiso con un definitivo 2-2.

Colombia y Ecuador cerraron la fecha 1

Por último, la Selección Colombia se vio las caras contra su par de Ecuador en el partido final de la jornada, duelo parejo y complicado para el equipo ‘cafetero’, que se le dificultó hilvanar jugadas de peligro y que finalmente terminó perdiendo por 1-0 con un golazo de media distancia.

Anotación de Rosa Flores al minuto 67 que le da premio a Ecuador, conjunto que salió con una mayor intensidad y decisión para abrir el marcador en el partido, un tanto que además le quita el invicto a la arquera Luisa Agudelo, quien había acumulado 4 partidos sin recibir goles en este Sudamericano Femenino Sub-20.

Tabla de posiciones tras la fecha 1 del hexagonal final

Así las cosas, dos equipos lograron ganar en esta primera fecha y se presentó un empate, recordando que una vez acabe este hexagonal final luego de las cinco fechas, las 4 mejores ubicadas ganarán boleto al Mundial de la categoría que se disputará en Polonia a partir de septiembre.