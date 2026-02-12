Sudamericano Femenino sub 20: así quedó la tabla de posiciones del grupo A - fecha 5

La quinta y última jornada del grupo A del Campeonato Sudamericano Femenino sub 20 llegó este jueves 12 de febrero con partidos que definieron las selecciones que avanzan al hexagonal final, dejando a otras sin opciones en el camino.

Resultados de la quinta fecha del Sudamericano Femenino sub 20

En los encuentros disputados, Venezuela igualó 0-0 con Chile, en un duelo en el que prevaleció la paridad sin goles, mientras que Paraguay y Colombia firmaron también un 0-0, resultado que selló las últimas posiciones de la fase de grupos. Uruguay descansó en esta fecha, cerrando así su participación en el torneo.

Con estos resultados, las selecciones que avanzan a la siguiente ronda son Colombia, Venezuela y Paraguay, que se unirán a las tres mejores selecciones del grupo B para disputar el hexagonal final, instancia que definirá al campeón continental.

Por su parte, Uruguay y Chile regresarán a sus países sin posibilidad de avanzar ni de disputar un cupo al Mundial juvenil. Ambas selecciones completaron su recorrido en el Sudamericano sub 20 sin los puntos necesarios para mantenerse en carrera.

La tabla del grupo A quedó así: Colombia lideró con 8 puntos, seguida por Venezuela con 7, Paraguay con 5, Uruguay con 4 y Chile con 2, posiciones que reflejan el desarrollo de cada selección a lo largo de las cinco fechas.

Tabla de posiciones grupo A del Sudamericano Femenino sub 20

1. Colombia, 8 puntos

2. Venezuela, 7

3. Paraguay, 5

4. Uruguay, 4

5. Chile, 2

Cabe recordar que en el hexagonal final del Sudamericano, los equipos clasificados de este grupo —Colombia, Venezuela y Paraguay— se enfrentarán en una liguilla con las tres mejores selecciones de la zona B, donde Brasil y Argentina ya aseguraron su clasificación.

Además, es importante destacar que las cuatro mejores selecciones del hexagonal final clasificarán a la próxima edición de la Copa del Mundo sub 20, lo que eleva la importancia de cada punto en esa etapa decisiva.

El grupo B se definirá este viernes 13 de febrero, con los duelos Brasil vs Argentina y Ecuador vs Perú, mientras que Bolivia, ya eliminada, tendrá jornada de descanso, cerrando así la fase inicial del Sudamericano Femenino sub 20.