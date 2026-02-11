[Video] De arco a arco: asistencia de arquera y golazo de Linda Caicedo en Champions

Se viven los Play-Offs de los cuartos de final de la UEFA Champions League Femenina con la presencia del Real Madrid que no dio la talla en la fase de la Liga tras los cambios que vivió la competencia para esta temporada 2025/26. Las madrileñas tuvieron que viajar a Francia para medirse con el Paris FC.

En el primer partido de la serie de los Play-Offs, Real Madrid comenzó sufriendo en condición de visitante con un gol de Kaja Korosec en la primera parte. Sin embargo, las cosas mejoraron para las españolas en esos 45 minutos iniciales gracias a Linda Lizeth Caicedo Alegría que, aunque no marcó, tuvo mucho que ver en la remontada.

La igualdad llegó con Caroline Weir que empujó el balón después de un rebote que quedó en el área. Luego, Linda Caicedo demostró su impacto en el marcador con una asistencia para Athenea del Castillo y, posteriormente, aumentó la ventaja con un golazo personal.

EL GOLAZO DE LINDA CAICEDO EN LA CHAMPIONS

Linda Caicedo fue una de las jugadoras más importantes en este primer sorbo de los Play-Offs con una asistencia y sus desbordes que siempre dan de qué hablar. Faltaba solo su gol para completar una noche parisina ideal para el Real Madrid. A falta de siete minutos para el final llegó ese ansiado tanto.

Sobre los 83 minutos, la arquera María Isabel Rodríguez ‘Misa’ lanzó un balón que tuvo a Linda Caicedo como protagonista partiendo con su velocidad y dejando rebotar la pelota en varias ocasiones para acercarse más al área rival. Antes de que saliera la guardameta Mylene Chavas, definió cruzando su remate.

Mylene Chavas ya conoce a la perfección a Linda Caicedo y su capacidad goleadora, además de su impacto en la cancha. Chavas fue compañera de Linda hasta el 2025 en el Real Madrid, pero no pudo detener ese disparo que se consolidó como el tercer tanto de las españolas.

A falta de pocos minutos para el final, Maeline Mendy marcó el segundo gol para el Paris FC para hacer un poco más apretada la vuelta que se jugará en España en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Es una diferencia que puede ser vital para el Paris FC, mientras espera el FC Barcelona en los cuartos de final por su rival que saldrá de esta instancia. Real Madrid espera sellar su clasificación y poder vencer una historia negativa ante el cuadro catalán que cuenta con la supremacía clara en cada partido disputado en todas las competencias.