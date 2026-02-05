Sudamericano femenino sub 20: resultados y tabla de posiciones, fecha 1

Se completó este jueves 5 de febrero la primera jornada del Campeonato Sudamericano Femenino sub 20 que se disputa en Paraguay.
En los compromisos válidos por el grupo B, la selección de Perú derrotó 2-0 a Bolivia, mientras que Brasil tuvo que trabajar más de la cuenta para superar 3-2 a Ecuador.
La selección peruana se impuso gracias a las anotaciones de Lupita Rodríguez y María Alejandra Espejo.
Por otro lado, la selección de Brasil tuvo demostrar su mejor versión para superar a Ecuador. La canarinha se vio obligada a reponerse de un marcador adverso de 0-1 registrado en el primer tiempo para igualar y posteriormente quedarse con los tres puntos.
Ana Beatriz fue la gran figura brasileña al anotar el tanto definitivo.
Resultado fecha 1 - grupo B - Sudamericano femenino sub 20
Perú 2-0 Bolivia
Brasil 3-2 Ecuador
Tabla de posiciones Sudamericano femenino sub 20
- Perú - 3 puntos
- Brasil - 3 puntos
- Argentina 0 - puntos (no ha jugado)
- Ecuador - o puntos
- Bolivia - 0 puntos