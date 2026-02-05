Logo Deportes RCN Vertical
Sudamericano femenino sub 20

Sudamericano femenino sub 20: resultados y tabla de posiciones, fecha 1, grupo B

Brasil y Perú sacaron ventaja en la fecha 1 del grupo B en el Sudamericano femenino sub 20 que se disputa en Paraguay.
Daniel Zabala
Brasil derrotó a Ecuador en el Sudamericano femenino sub 20
Brasil derrotó a Ecuador en el Sudamericano femenino sub 20 // Conmebol

Se completó este jueves 5 de febrero la primera jornada del Campeonato Sudamericano Femenino sub 20 que se disputa en Paraguay.

En los compromisos válidos por el grupo B, la selección de Perú derrotó 2-0 a Bolivia, mientras que Brasil tuvo que trabajar más de la cuenta para superar 3-2 a Ecuador.

Sudamericano femenino sub 20: resultados y tabla de posiciones, fecha 1

La selección peruana se impuso gracias a las anotaciones de Lupita Rodríguez y María Alejandra Espejo.

Por otro lado, la selección de Brasil tuvo demostrar su mejor versión para superar a Ecuador. La canarinha se vio obligada a reponerse de un marcador adverso de 0-1 registrado en el primer tiempo para igualar y posteriormente quedarse con los tres puntos.

Ana Beatriz fue la gran figura brasileña al anotar el tanto definitivo.

Resultado fecha 1 - grupo B - Sudamericano femenino sub 20

Calendario oficial de Colombia en el Sudamericano Sub-20

Perú 2-0 Bolivia

Brasil 3-2 Ecuador

Tabla de posiciones Sudamericano femenino sub 20

  1. Perú - 3 puntos
  2. Brasil - 3 puntos
  3. Argentina 0 - puntos (no ha jugado)
  4. Ecuador - o puntos
  5. Bolivia - 0 puntos

