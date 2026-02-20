Continúan las acciones de la presente edición del Sudamericano Femenino Sub-20, donde la Selección Colombia tenía este jueves su segundo partido del hexagonal final, un duro reto frente a Brasil, uno de los equipos llamados a llevarse el título.

En el primer tiempo, el equipo ‘Tricolor’ generó las jugadas de mayor peligro, pero no logró ser efectivo, un panorama que cambió para la segunda parte, donde Brasil empezó a jugar con transiciones rápidas y en una jugada fortuita donde el balón caía sobre el área colombiana, un mal despeje de la arquera Luisa Agudelo dejó un rebote que aprovechó el rival para poner el 1-0 definitivo.

Fecha y próximo rival del Colombia tras la derrota frente a Brasil

El equipo dirigido por el técnico Carlos Paniagua, que en la fase de grupos terminó líder de su zona manteniendo un invicto sin perder con dos triunfos y dos empates, deberá mejorar su rendimiento en esta hexagonal final si quiere aspirar a ganar un cupo al Mundial de la categoría, al que recordemos irán 4 de las 6 que participan en esta instancia final.

El equipo ‘Tricolor’ buscará reivindicarse en su tercer partido de esta fase y acabar la mala racha de dos derrotas consecutivas, duelo contra la selección anfitriona de Paraguay que se llevará a cabo el próximo domingo 22 de febrero a partir de las 8 de la noche (hora de Colombia).

¿Cómo va Paraguay en el Sudamericano Femenino Sub-20?

La 'Albirroja', que para este año organiza este torneo avalado por la Conmebol, viene de obtener su primer triunfo en el hexagonal final tras vencer por 2-0 a la Selección de Venezuela, resultado que le ayuda a reivindicarse tras caer el partido pasado por 3-1 ante Brasil.