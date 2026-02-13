Segundo Castillo dirigiría a una selección CONMEBOL: presidente lo quiere

La elegancia de Segundo Alejandro Castillo no se ha perdido desde que salió del cargo de director técnico en el Barcelona de Ecuador. La salida de la fase de grupos en la Copa Libertadores acabó no solo con las ilusiones de la institución, sino que también su gestión.

Un buen arranque de la Copa Libertadores en donde dejó afuera a Corinthians en las fases previas, pero no pudo clasificar a los octavos de final ni seguir vivos en competencias internacionales. Segundo Castillo se despidió y desde entonces se ha dedicado a cosas por fuera del fútbol.

Sus trajes le permitieron ser modelo de marcas importantes de ropa y en parte, a eso se ha dedicado. Sin embargo, Segundo Castillo ha estado en el radar de clubes como El Nacional, Técnico Universitario y también por fuera de Ecuador con el interés de clubes peruanos que quieren contar con el ‘Mortero’.

En medio de esas posibilidades, apareció una nueva opción para Segundo Castillo, nada más ni nada menos que en una selección de la CONMEBOL para los próximos retos de torneos sudamericanos en los siguientes años.

ECUADOR QUIERE A SEGUNDO CASTILLO COMO SELECCIONADOR

A partir de marzo habrá revolcón en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tras la salida de Francisco Egas y las elecciones para elegir al nuevo presidente que tendrá que definir, primero, el futuro de Sebastián Beccacece, y segundo el de la dirección técnica de los diferentes seleccionados juveniles.

Y es que, el 17 de marzo se sabrá quién tomará el lugar de Francisco Egas, el actual presidente no puede ser reelecto y habrá un nuevo aire en la FEF. Por ahora hay dos nombres que ganan fuerza para ser opciones presidenciales. Por un lado, Esteban Paz y por el otro, Carlos Tenorio.

Estos dos representantes llegarán con nuevas ideas a la federación, y los dos tienen claro que Sebastián Beccacece no sería el entrenador idóneo para la selección de Ecuador. Podría haber un cambio. En ese sentido, entrarían dos personajes reconocidos y que Esteban Paz, actual presidente de Leones FC quiere acercar a la ‘Tri’.

Se trata de Antonio Valencia que tendría un rol importante en el seleccionado, mientras que el otro sería nada más ni nada menos que Segundo Alejandro Castillo. El ‘Mortero’ jugó varios años en el combinado nacional y ahora podría tener otra oportunidad, pero como director técnico.

Segundo Castillo no tomaría el lugar de Sebastián Beccacece, pues, para ese cargo quieren a Guillermo Almada, entrenador uruguayo que está en el Real Oviedo con la necesidad de salir del descenso. Castillo estaría vinculado a las selecciones juveniles.

Ese plan de Esteban Paz en la FEF tiene como protagonistas a Segundo Castillo y Antonio Valencia. Los dos exjugadores harían parte de las selecciones juveniles, seguramente con Castillo como director técnico, mientras que Valencia sería un directivo o asistente del ‘Mortero’.

Segundo Castillo hizo parte de la dirección técnica de las juveniles del Barcelona, ascendiendo a asistente y a entrenador en donde dejó buenas sensaciones, sobre todo en las primeras instancias de la Copa Libertadores. Puede ser un actor clave en la selección de Ecuador para sumar jóvenes prospectos al equipo absoluto que también tendría un cambio con Sebastián Beccacece.

Además, esto puede ser determinante en la carrera de Segundo Castillo emulando lo hecho en Barcelona arrancando con las juveniles, ascendiendo a asistente y finalmente, director técnico cuando gane experiencia dentro de la ‘Tri’. En 2025, dejó saber que uno de sus anhelos es dirigir al combinado nacional en un futuro.