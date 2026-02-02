Pereira recibió la mejor noticia de la FIFA: tendrá nuevos fichajes

Deportivo Pereira ha sufrido bastante a lo largo de todo el 2025 y de este arranque del 2026. Los problemas económicos y administrativos ponían en peligro a la institución que debía saldar cuentas concretas. Varios jugadores que pasaron por el club, al igual que directores técnicos exigieron un dinero que les debían, mientras los futbolistas del equipo actual tampoco habían recibido salarios.

Esta situación puso al Deportivo Pereira entre ojos de la FIFA y de los organismos más importantes del fútbol. Los ‘Matecañas’ sufrieron la salida de Rafael Dudamel como director técnico y tuvieron que jugar con un equipo completo de juveniles los últimos partidos del segundo semestre.

La FIFA les puso una sanción en el mercado de fichajes que consistía en que no podían inscribir a los jugadores que ficharon. Entre ellos, nada más ni nada menos que Alejandro Rodríguez, arquero del Deportivo Cali que se cansó de esperar la posibilidad de ser inscrito y regresó al equipo vallecaucano.

FIFA LE DA LA MANO AL DEPORTIVO PEREIRA: PODRÁ INSCRIBIR JUGADORES

De acuerdo con el periodista Samuel Duque, las dos sanciones que el Deportivo Pereira tenía ante la FIFA ya fueron levantadas. En ese sentido, el club ya podría inscribir a los jugadores que ficharon a lo largo de este mercado de fichajes. Además de Arturo Reyes, que llegó como director técnico al club, ficharon también a Fabio Delgado, Diego Mendoza, Danilo Ortiz y Anderson Plata.

Los jugadores están entrenando con la institución, y Samuel Duque afirmó que habría posibilidad de que jueguen ante el Junior por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-I. El que no estaría es Alejandro Rodríguez, que, aunque lo presentaron en el Pereira, el arquero regresó al Deportivo Cali y no hará parte de los inscritos.

Con estas sanciones levantadas, Pereira habría saldado todas las cuentas que debía a los jugadores, cuerpo técnico y puestos administrativos del plantel. Por fin podrá competir con las mejores fichas contratadas y con la base de los futbolistas que quedaron para este 2026.

A su vez, el hecho de haber salido de todas las sanciones de la FIFA permite que el club salve también sus derechos deportivos, su nombre y el proyecto deportivo y económico. Una novela que terminó con buen puerto y con la mano del ente que le permitirá al cuadro pereirano inscribir a sus nuevas caras a partir de esta cuarta fecha de la Liga BetPlay.