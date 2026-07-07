Suiza confirma baja clave vs Colombia y duda con otra figura: dos problemas en el Mundial

Nueva fecha en el Mundial para la Selección Colombia que aspira dar otro golpe en el certamen más importante a nivel global. Una victoria significaría jugar por primera vez en la historia un sexto partido en los cuartos de final y llegar a esta instancia por segunda vez.

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Adelante, Colombia tendrá que superar a Suiza, en un momento en el que la intensidad de una Copa del Mundo empieza a hacer de las suyas con las duras bajas de cada selección. Por un lado, Néstor Lorenzo no podrá contar con Jhon Córdoba que salió lesionado y seguramente, el titular será Luis Javier Suárez.

Suiza, por su parte, tiene grandes preocupaciones que en la rueda de prensa Murat Yakin reveló con algunos de los jugadores más importantes de la convocatoria. Rubén Vargas y Johan Manzambi salieron lesionados en el entrenamiento y podrían perderse el partido de los octavos de final.

JOHAN MANZAMBI SE PERDERÁ EL PARTIDO CONTRA COLOMBIA: RUBÉN VARGAS ES DUDA

En la rueda de prensa del lunes 6 de julio, Murat Yakin afirmó que, tanto Rubén Vargas como Johan Manzambi tuvieron complicaciones físicas. Dos pilares fundamentales de la selección europea que posiblemente no estarían en el partido ante Colombia.

De hecho, el entrenador mencionó que, “esperamos que puedan jugar mañana, tuvieron que salir antes de la sesión y todos estaban preocupados. Podrían no jugar mañana y ser un gran problema para nosotros. Vamos a ver qué ocurre esta tarde porque les harán estudios. Esto es fútbol y debemos ajustar hasta último minuto, ahi sabremos si pueden jugar".

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También mencionó que, “sabemos la importancia de cada uno de nuestros jugadores. No nos ayuda poner a alguien lesionado porque necesitamos el 100% de la energía de cada uno, de su más alto rendimiento y convicción. Estamos al tanto de lo que marcan las estadísticas, es posible que algún otro jugador entre o se modifique la táctica. Nuestro desempeño ha sido bueno, manteniéndonos fieles al mismo abordaje. No sabemos si debemos cambiar algo o no para mañana".

LESIÓN CONFIRMA AUSENCIA DE JOHAN MANZAMBI

Aunque Suiza mantenía la ilusión de tener a Johan Manzambi en el duelo de los octavos de final ante Colombia, todo parece indicar que el volante de 20 años no estará dentro del partido. Murat Yakin tendrá que buscar otra alternativa para cubrir a un jugador que ha sido figura a lo largo de lo que va del Mundial.

El futbolista del Friburgo de la Bundesliga lleva tres goles y dos asistencias en el campeonato. La gran figura de Suiza no estará, pues, de acuerdo con el último reporte de Sky Sports este mismo martes 7 de julio, afirman que, “Suiza debe renunciar a Johan Manzambi en octavos de final del Mundial contra Colombia”.

Posteriormente, complementaron que, “el mediocampista sufrió, según información de Blick, una lesión de rodilla en el entrenamiento final – aparentemente sin intervención del rival durante una forma de juego. Un examen de resonancia magnética posterior confirmó la lesión. Por lo tanto, está claro: Manzambi definitivamente se pierde el octavo de final contra Colombia”.

Murat Yakin sentenció que tenían ilusiones de recuperar a Johan Manzambi, pero parece sumamente difícil. Además, el entrenador quiere contar con sus jugadores al 100% para este choque. Rubén Vargas también genera dudas y su presencia dependerá de la evaluación en la mañana del martes antes del partido a las 3 de la tarde en horario de Colombia.