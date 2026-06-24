A las 5:00 p. m., hora colombiana, por la tercera y última jornada del grupo C de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, se enfrentarán las selecciones de Brasil y Escocia.



Este importante compromiso se va a llevar a cabo en el estadio de Miami, que se espera cuente con una buena cantidad de hinchas. Hasta el momento, los diferentes aficionados han respondido de muy buena manera en el certamen orbital.

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Un aterrador vaticinio

Este compromiso, solo por la relevancia, acaparará la atención de miles de hinchas del deporte rey, pero en las últimas horas ha surgido un factor que haría que el cotejo sea visto casi que por todo el planeta.



Una vidente brasileña, supuestamente, hizo un aterrador vaticinio para este encuentro. Afirmó que en el escenario deportivo de Miami, en medio del Brasil vs. Escocia, se presentará una abducción extraterrestre.

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El asunto se hizo viral

Las palabras de la vidente, como era de esperarse, se hicieron virales a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter. Muchos comentarios se generaron.

“La famosa vidente brasileña vaticinó que, durante el partido de este miércoles ante Escocia, se producirá una ¡ABDUCCIÓN! Y dado su alcance, porque tiene más de 24 MILLONES de seguidores en Instagram, la historia tomó gran repercusión”, reseñó el Diario Olé.

¿Afirmación de mal gusto?

Estas fueron algunas de las palabras de la vidente: “Vi a alienígenas invadiendo el campo de fútbol en Miami… Quiero contarles que estoy muy asustada”. Lo dicho generó rechazo entre muchas personas.



“Diversas publicaciones han señalado que Baba Vanga habría advertido sobre fenómenos extraños relacionados con eventos masivos, aunque no existe evidencia verificable que vincule directamente alguna de sus profecías con el Mundial de Futbol de 2026”, reseña el portal récord.