Este miércoles 24 de junio, por la tercera y última fecha del grupo B de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, se enfrentaron las selecciones de Bosnia y Herzegovina y Qatar.

Seattle recibió el duelo

Este cotejo se llevó a cabo en el estadio de Seattle, que tuvo una muy buena presencia de hinchas. Al escenario deportivo se acercaron más aficionados del combinado del viejo continente.



“Bosnia y Herzegovina se enfrentará a Catar en Seattle para el cierre del Grupo B. Ambas selecciones, que nunca se han medido en una Copa Mundial de la FIFA, buscan avanzar por primera vez a la fase de eliminación directa en la cita mundialista”, dijo la FIFA en la previa del juego.

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Un primer tiempo de infarto

“Las dos vienen de dolorosas derrotas ante Suiza y Canadá, respectivamente, y necesitan ganar para tener opciones de clasificarse. Si empatan, será prácticamente imposible que accedan a las eliminatorias y, si uno gana, el que pierda estará eliminado”, añadió.



El compromiso, que acaparó la atención de miles de aficionados del deporte rey, estuvo entretenido de inicio a fin. El primer tiempo, por ejemplo, fue un choque verdaderamente de locos.

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Los tres goles

Tres goles se marcaron en el primer tiempo del Bosnia y Herzegovina vs. Qatar. Al minuto 29, Kerim Alajbegovic anotó la apertura en el marcador a favor de los europeos. Al 34, los bosnios ampliaron la ventaja gracias a un gol en contra de Sultan Al-Brake.



Y justo antes de que se acabara la etapa inicial, Hassan Al-Haidos estampó el 2 a 1, en ese momento parcial. Qatar intentó irse al descanso con la igualdad en el marcador, pero no pudo hacerlo.