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Mundial 2026

VIDEO | Locura: tres goles se marcaron en el primer tiempo del Bosnia vs. Qatar

Los videos de los tantos tomaron fuerza en las redes sociales.
Carlos Cañas
Bosnia vs. Qatar.
Bosnia vs. Qatar. // AFP

Este miércoles 24 de junio, por la tercera y última fecha del grupo B de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, se enfrentaron las selecciones de Bosnia y Herzegovina y Qatar.

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Seattle recibió el duelo

Este cotejo se llevó a cabo en el estadio de Seattle, que tuvo una muy buena presencia de hinchas. Al escenario deportivo se acercaron más aficionados del combinado del viejo continente.

“Bosnia y Herzegovina se enfrentará a Catar en Seattle para el cierre del Grupo B. Ambas selecciones, que nunca se han medido en una Copa Mundial de la FIFA, buscan avanzar por primera vez a la fase de eliminación directa en la cita mundialista”, dijo la FIFA en la previa del juego.

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Un primer tiempo de infarto

“Las dos vienen de dolorosas derrotas ante Suiza y Canadá, respectivamente, y necesitan ganar para tener opciones de clasificarse. Si empatan, será prácticamente imposible que accedan a las eliminatorias y, si uno gana, el que pierda estará eliminado”, añadió.

El compromiso, que acaparó la atención de miles de aficionados del deporte rey, estuvo entretenido de inicio a fin. El primer tiempo, por ejemplo, fue un choque verdaderamente de locos.

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Los tres goles

Tres goles se marcaron en el primer tiempo del Bosnia y Herzegovina vs. Qatar. Al minuto 29, Kerim Alajbegovic anotó la apertura en el marcador a favor de los europeos. Al 34, los bosnios ampliaron la ventaja gracias a un gol en contra de Sultan Al-Brake.

Y justo antes de que se acabara la etapa inicial, Hassan Al-Haidos estampó el 2 a 1, en ese momento parcial. Qatar intentó irse al descanso con la igualdad en el marcador, pero no pudo hacerlo.

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