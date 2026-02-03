Sunderland hizo millonario fichaje de figura de la Selección Ecuador

El mercado de fichajes en el fútbol europeo se sigue moviendo y ahora el protagonismo se lo roba la Premier League y el Sunderland, haciendo una apuesta e inversión importante por una de las jóvenes figuras de la Selección de Ecuador.

Las miradas del fútbol inglés y sudamericano se lo está robando Nilson Angulo, siendo uno de los movimientos más llamativos del mercado para el fútbol. El joven delantero llega al Sunderland, club histórico de Inglaterra, con el objetivo de dar un salto importante en su carrera y consolidarse en el competitivo fútbol europeo.

Así fue le fichaje de Nilson Angulo a la Premier League

La noticia ha generado expectativa tanto en Sudamérica como en la afición de los “Black Cats”, que suman a su plantilla a un jugador con proyección y velocidad. Formado en las divisiones menores de Liga de Quito, se ha destacado por su capacidad para jugar como extremo, su explosividad en el uno contra uno y su facilidad para adaptarse a diferentes roles ofensivos.

A pesar de su corta edad, ya ha demostrado personalidad en partidos importantes y se ha convertido en una de las promesas más interesantes del balompié ecuatoriano, participando en competencias importantes como la Europa League y la liga de Bélgica, en donde militó por varios años.

Angulo dio el salto al fútbol internacional tan solo dos años después de su debut como profesional y poco a poco se fue consolidando en el nivel de Europa. Ahora, llega el momento de asumir un nuevo reto en una de las ligas más competitivas del mundo como lo es la Premier League con la camiseta de Sunderland, equipo que lo habría fichado por 20 millones de euros, 17,5 millones de libras, hasta junio de 2030.

El Sunderland, que actualmente busca reforzar su plantel para seguir compitiendo con fuerza en la Premier League, en donde han tenido un buen arranque, se ubican en la casilla 8 con 35 unidades y sueñan con quedarse con un cupo hacia torneo internacional en la próxima temporada.

¿Cuándo debutaría Nilson Angulo con Sunderland en la Premier League?

El atacante de 22 años necesitaría poco tiempo de adaptación para iniciar temporada con Sunderland y tras haber jugado su reciente partido contra el Burnley y haberlo ganado 3-0, su siguiente reto sería en el marco de la fecha 25 enfrentando al sólido líder, Arsenal, el sábado 7 de febrero en el Emirates Stadium.