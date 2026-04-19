Suspendida la final del Sudamericano U17 entre Argentina vs Colombia

La final del Sudamericano U17 entre la Selección Colombia y la Selección Argentina vivió un episodio inesperado que marcó el desarrollo del partido, ya que se vivió un inesperado apagón que obligó a suspender momentáneamente el encuentro en uno de los momentos más intensos de la definición.

Este hecho en el sector de Luque, cerca a la cancha de Sportivo Luqueño, se dio sobre los 30 minutos del compromiso que se encuentra con un marcador de 0-0. Por el momento no se tienen detalles de cuándo se reanudará el compromiso, pero ya han transcurrido varios minutos mientras se intenta cumplir con los protocolos de seguridad frente a casos inesperados como estos.

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Apagón en medio de la final del Sudamericano U17

El compromiso, que reunía a dos de las selecciones más fuertes del torneo, se disputaba con gran intensidad desde el inicio. Tanto Colombia como Argentina mostraban un alto nivel competitivo, conscientes de que el título estaba en juego.

Sin embargo, cuando el partido alcanzaba uno de sus puntos más vibrantes, una falla en el sistema eléctrico del estadio dejó sin iluminación gran parte del escenario, justamente detrás del arco de Colombia, generando sorpresa tanto en los jugadores como en el público presente.

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El apagón provocó la inmediata detención del juego por parte del árbitro, quien priorizó la seguridad de los futbolistas ante la falta de visibilidad. Durante varios minutos, el estadio quedó sumido en la incertidumbre, mientras los equipos regresaban a los vestuarios y la organización trabajaba contrarreloj para solucionar el inconveniente técnico.

Este tipo de situaciones, poco frecuentes en finales internacionales, alteró el ritmo del partido y generó un impacto evidente en la concentración de los jugadores que tuvieron que esperar alrededor de 15 minutos a que se reanudara el juego.

Resumen: Colombia (0) vs. Argentina (0) | CONMEBOL Liga de Naciones Femenina

Colombia vs Argentina cómo VER EN VIVO HOY final del Sudamericano U17 el 19 de abril

La final entre Colombia vs Argentina en el Sudamericano Femenino U17 se disputará este domingo 19 de abril a partir de las 17:30 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver a través de la APP del Canal RCN, Fútbol RCN HD2 y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 17:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:30

Bolivia y Venezuela: 18:30