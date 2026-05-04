Tabla de posiciones de la Premier League tras el empate de Manchester City con Everton

Arsenal se ilusiona con ser campeón de la Premier League en la temporada 2025/2026, después del traspié que sufrió este lunes 4 de mayo el Manchester City.

Y es que los ciudadanos, que son los principales rivales de los 'gunners', empataron en condición de visita 3-3 con Everton en el cierre de la fecha 35 de la primera división de Inglaterra.

Lea también Histórica sanción por dopaje en la Premier League

Con este resultado, Arsenal se afianzó en el primer lugar del campeonato con 76 puntos y 35 partidos jugados.

Por otro lado, Manchester City se quedó en la segunda casilla con 71 unidades y 34 compromisos disputados.

Tabla de posiciones de la Premier League fecha 35

Arsenal - 76 puntos Manchester City - 71 puntos Manchester United - 64 puntos Liverpool - 58 puntos Aston Villa - 58 puntos

Próximos partidos de Arsenal y Manchester City

Manchester City todavía tiene la posibilidad de disputarle el título de la Premier League al Arsenal, teniendo en cuenta que aún debe ponerse al día en el calendario.

Los dirigidos por Pep Guardiola enfrentarán a Brentford en la fecha 36, chocarán con Crystal Palace en duelo pendiente de la jornada 31 y cerrarán contra Bournemouth y Aston Villa en las fechas 37 y 38.

Por otro lado, Arsenal tendrá que sumar puntaje perfecto en los partidos frente a West Ham (fecha 36, Burnley (fecha 37) y Crystal Palace (fecha 28).

Fecha 36

West Ham Vs Arsenal

Manchester City Vs Brentford

Fecha 31

Manchester City Vs Crystal Palace

Fecha 37

Arsenal Vs Burnley

Bournemouth Vs Manchester City

Fecha 38

Manchester City Vs Aston Villa

Crystal Palace Vs Arsenal