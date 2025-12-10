Tabla de posiciones de la UEFA Champions League: ya hay clasificado

Entre el martes 9 y miércoles 10 de diciembre se jugó la sexta fecha de la fase de la liga en la UEFA Champions League. Con tan solo dos jornadas por delante, ya hay varias cosas que se están definiendo como el Arsenal en la punta con 18 unidades que podría darse el lujo de perder el siguiente partido y seguiría en el liderato por diferencia de goles. Los ‘Gunners’ están virtualmente clasificados con una nueva salida.
Sumado al Arsenal, el Bayern Múnich que es segundo en la tabla de posiciones también está a un paso de sellar la clasificación directa para los octavos de final. El noveno tiene 12 unidades, tres menos que los bávaros que necesitan tan solo una victoria para estar en la siguiente ronda.
Copenhague está en la casilla 24 con siete unidades. Esa plaza es la última oportunidad para por lo menos tener una chance en la clasificación para los octavos de final por la vía de los Play-Offs. El gran ganador de la jornada fue el Benfica que, con su victoria sumó seis unidades y está a un paso de meterse en los Play-Offs. Ajax también resurgió con su primer triunfo y sueña todavía.
RESULTADOS DE LA FECHA 6 DE LA CHAMPIONS LEAGUE
Uno de los grandes partidos de la fecha fue nada más ni nada menos que el del Real Madrid vs Manchester City en el Santiago Bernabeú. Los madrileños que vienen de capa caída en la Liga de España y que también han perdido puntos en la competencia internacional volvieron a caer.
Puede ser uno de los últimos partidos de Xabi Alonso como entrenador del cuadro ibérico, pero por ahora, el Real Madrid sigue en zona de clasificación directa. Por su parte, los de Pep Guardiola resurgieron y se metieron en la parte alta de la clasificación.
Kairat 0-1 Olympiacos
Bayern Múnich 3-1 Sporting Lisboa
Atalanta 2-1 Chelsea
Mónaco 1-0 Galatasaray
Unión Saint-Gilloise 2-3 Olympique de Marsella
PSV 2-3 Atlético de Madrid
Barcelona 2-1 Frankfurt
Inter 0-1 Liverpool
Tottenham 3-0 Slavia Praga
Villarreal 2-3 Copenhague
Qarabag 2-4 Ajax
Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle
Real Madrid 1-2 Manchester City
Benfica 2-0 Napoli
Brujas 0-3 Arsenal
Athletic de Bilbao 0-0 PSG
Juventus 2-0 Pafos
Borussia Dortmund 2-2 Bodo/Glimt
TABLA DE POSICIONES
1. Arsenal | 18 puntos | 16 DG
2. Bayern Múnich | 15 puntos | 11 DG
3. PSG | 13 puntos | 11 DG
4. Manchester City | 13 puntos | 6 DG
5. Atalanta | 13 puntos | 2 DG
6. Inter | 12 puntos | 8 DG
7. Real Madrid | 12 puntos | 6 DG
8. Atlético de Madrid | 12 puntos | 3 DG
9. Liverpool | 12 puntos | 3 DG
10. Borussia Dortmund | 11 puntos | 6 DG
11. Tottenham | 11 puntos | 6 DG
12. Newcastle | 10 puntos | 7 DG
13. Chelsea | 10 puntos | 5 DG
14. Sporting Lisboa | 10 puntos | 4 DG
15. Barcelona | 10 puntos | 3 DG
16. Marsella | 9 puntos | 3 DG
17. Juventus | 9 puntos | 2 DG
18. Galatasaray | 9 puntos | 0 DG
19. Mónaco | 9 puntos | -1 DG
20. Bayer Leverkusen | 9 puntos | -2 DG
21. PSV | 8 puntos | 4 DG
22. Qarabag | 7 puntos | -3 DG
23. Napoli | 7 puntos | -5 DG
24. Copenhague | 7 puntos | -6 DG
25. Benfica | 6 puntos | -2 DG
26. Pafos | 6 puntos | -5 DG
27. Union Saint-Gilloise | 6 puntos | -8 DG
28. Athletic Bilbao | 5 puntos | -5 DG
29. Olympiacos | 5 puntos | -7 DG
30. Frankfurt | 4 puntos | -8 DG
31. Brujas | 4 puntos | -8 DG
32. Bodo/Glimt | 3 puntos | -4 DG
33. Slavia Praga | 3 puntos | -9 DG
34. Ajax | 3 puntos | -13 DG
35. Villarreal | 1 punto | -9 DG
36. Kairat | 1 punto | -11 DG