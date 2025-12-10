Tabla de posiciones de la UEFA Champions League: ya hay clasificado

Entre el martes 9 y miércoles 10 de diciembre se jugó la sexta fecha de la fase de la liga en la UEFA Champions League. Con tan solo dos jornadas por delante, ya hay varias cosas que se están definiendo como el Arsenal en la punta con 18 unidades que podría darse el lujo de perder el siguiente partido y seguiría en el liderato por diferencia de goles. Los ‘Gunners’ están virtualmente clasificados con una nueva salida.

Vea también: Tradicional club del FPC se quedaría sin entrenador para el 2026

Sumado al Arsenal, el Bayern Múnich que es segundo en la tabla de posiciones también está a un paso de sellar la clasificación directa para los octavos de final. El noveno tiene 12 unidades, tres menos que los bávaros que necesitan tan solo una victoria para estar en la siguiente ronda.

Copenhague está en la casilla 24 con siete unidades. Esa plaza es la última oportunidad para por lo menos tener una chance en la clasificación para los octavos de final por la vía de los Play-Offs. El gran ganador de la jornada fue el Benfica que, con su victoria sumó seis unidades y está a un paso de meterse en los Play-Offs. Ajax también resurgió con su primer triunfo y sueña todavía.

RESULTADOS DE LA FECHA 6 DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Uno de los grandes partidos de la fecha fue nada más ni nada menos que el del Real Madrid vs Manchester City en el Santiago Bernabeú. Los madrileños que vienen de capa caída en la Liga de España y que también han perdido puntos en la competencia internacional volvieron a caer.

Puede ser uno de los últimos partidos de Xabi Alonso como entrenador del cuadro ibérico, pero por ahora, el Real Madrid sigue en zona de clasificación directa. Por su parte, los de Pep Guardiola resurgieron y se metieron en la parte alta de la clasificación.

Kairat 0-1 Olympiacos

Bayern Múnich 3-1 Sporting Lisboa

Atalanta 2-1 Chelsea

Mónaco 1-0 Galatasaray

Unión Saint-Gilloise 2-3 Olympique de Marsella

PSV 2-3 Atlético de Madrid

Barcelona 2-1 Frankfurt

Inter 0-1 Liverpool

Tottenham 3-0 Slavia Praga

Le puede interesar: Confirmado el Inter Miami vs Atlético Nacional: estadio, fecha, horario y boletería

Villarreal 2-3 Copenhague

Qarabag 2-4 Ajax

Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle

Real Madrid 1-2 Manchester City

Benfica 2-0 Napoli

Brujas 0-3 Arsenal

Athletic de Bilbao 0-0 PSG

Juventus 2-0 Pafos

Borussia Dortmund 2-2 Bodo/Glimt

TABLA DE POSICIONES

1. Arsenal | 18 puntos | 16 DG

2. Bayern Múnich | 15 puntos | 11 DG

3. PSG | 13 puntos | 11 DG

4. Manchester City | 13 puntos | 6 DG

5. Atalanta | 13 puntos | 2 DG

6. Inter | 12 puntos | 8 DG

7. Real Madrid | 12 puntos | 6 DG

8. Atlético de Madrid | 12 puntos | 3 DG

9. Liverpool | 12 puntos | 3 DG

10. Borussia Dortmund | 11 puntos | 6 DG

11. Tottenham | 11 puntos | 6 DG

12. Newcastle | 10 puntos | 7 DG

13. Chelsea | 10 puntos | 5 DG

14. Sporting Lisboa | 10 puntos | 4 DG

15. Barcelona | 10 puntos | 3 DG

16. Marsella | 9 puntos | 3 DG

17. Juventus | 9 puntos | 2 DG

18. Galatasaray | 9 puntos | 0 DG

Lea también: Richard Ríos resurge: gol y asistencia vs Napoli para soñar con clasificar en Champions

19. Mónaco | 9 puntos | -1 DG

20. Bayer Leverkusen | 9 puntos | -2 DG

21. PSV | 8 puntos | 4 DG

22. Qarabag | 7 puntos | -3 DG

23. Napoli | 7 puntos | -5 DG

24. Copenhague | 7 puntos | -6 DG

25. Benfica | 6 puntos | -2 DG

26. Pafos | 6 puntos | -5 DG

27. Union Saint-Gilloise | 6 puntos | -8 DG

28. Athletic Bilbao | 5 puntos | -5 DG

29. Olympiacos | 5 puntos | -7 DG

30. Frankfurt | 4 puntos | -8 DG

31. Brujas | 4 puntos | -8 DG

32. Bodo/Glimt | 3 puntos | -4 DG

33. Slavia Praga | 3 puntos | -9 DG

34. Ajax | 3 puntos | -13 DG

35. Villarreal | 1 punto | -9 DG

36. Kairat | 1 punto | -11 DG