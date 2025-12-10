Tradicional club del FPC se quedaría sin entrenador para el 2026

Con cuatro partidos restantes que quedan para terminar la temporada del 2025 en el Fútbol Profesional Colombiano y con los ascensos ya definidos de Jaguares de Córdoba y Cúcuta Deportivo, el 2026 iniciará con la necesidad de armarse para mantener la categoría, para clasificar a los cuadrangulares y ser protagonista y en busca de definir a los ascendidos del Torneo BetPlay.

Entre esos aspectos que se definirán a partir del 2026, el Atlético Huila espera en la Asamblea de la DIMAYOR la oficialización de su movida de Neiva a Yumbo, Valle del Cauca, municipio que acogerá al cuadro huilense en el siguiente año, después de que el Guillermo Plazas Alcid fuera cerrado para el público por los fallos estructurales.

Lo de la sede no será lo único que tiene que revisar el equipo ‘Opita’, justo después de que, además de esa movida de ciudad, dieron a conocer por medio de un comunicado 12 bajas, entre nombres como Sebastián Hernández y Omar Duarte que son referentes de la institución. Sumado a esas ausencias, todo parece indicar que arrancará el Torneo BetPlay sin entrenador.

DIEGO CORREDOR NO SERÍA MÁS EL DIRECTOR TÉCNICO DEL ATLÉTICO HUILA

De acuerdo con información del periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, todo parece indicar que para el siguiente año tampoco estará el entrenador Diego Corredor sobre la raya. Rodríguez señaló en sus redes sociales que, “me dicen que hasta hoy trabajó el Profe con el Huila”.









La salida de Diego Corredor que tomó las riendas del Atlético Huila en el 2023 hace parte de las nuevas estructuraciones de los dueños ecuatorianos del Independiente del Valle que quieren apostarle al ascenso, ese que no lograron a lo largo del 2025. Así las cosas, la sede, las 12 bajas y el adiós de su cuerpo técnico serían los primeros problemas para la institución en el 2026.

Con nueva sede, y con entrenador nuevo, el club optará por ascender nuevamente para la máxima categoría. En los próximos días, tendrán que dar a conocer la salida de Diego Corredor y su reemplazo en el banquillo.

LAS 12 BAJAS DEL ATLÉTICO HUILA PARA EL 2026

Después de la terminación del Torneo BetPlay 2025-II, el Atlético Huila emitió un comunicado que afirmaba que, “por vencimiento de términos contractuales o mutuo acuerdo, el vínculo laboral con los siguientes jugadores finalizará a partir del 15 de diciembre del presente año: Sebastián Hernández, Francisco Rodríguez, Omar Duarte, Luciano Ospina, Hugo Mena, César Salguero, Federico Arbeláez, Sleyther Lora, Sebastián Ayala, Brayan Castro, Cristian Baldovino y Jhonatan Herrera. Todos ellos, sin excepción, han sido profesionales ejemplares dentro y fuera de la cancha, dejando una huella positiva en la institución”.

Sin duda alguna, hay ausencias sensibles como las de Sebastián Hernández, Francisco Rodríguez y Omar Duarte. El club también se refirió a la salida de estos tres futbolistas, “hacemos una mención especial al eterno capitán Sebastián Hernández, quien durante años ha demostrado entrega, liderazgo, resiliencia y un compromiso inquebrantable con nuestros valores”.