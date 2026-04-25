¿Estará Neymar? Ancelotti anunció fecha para definir la lista de 26 convocados al Mundial

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dará a conocer su lista de convocados para el Mundial 2026 el 18 de mayo en el Museu do Amanhã de Río de Janeiro, un espacio donde se mezclan la ciencia, el arte y la innovación, informó este viernes la CBF.

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El técnico italiano divulgará a sus 26 futbolistas en un escenario inusual, ya que las convocatorias de la Canarinha suelen tener lugar en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en el barrio Barra da Tijuca de la Ciudad Maravillosa.

La entidad explicó en una nota que el acto servirá para celebrar el fútbol brasileño, "uniendo el pasado y el presente de la selección más victoriosa en Copas del Mundo", con cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002).

El Museu do Amanhã está diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava y fue inaugurado el 17 de diciembre de 2015 en la zona portuaria de Río de Janeiro.

El recinto, que tiene unas impresionantes vistas de la bahía de Guanabara, acogió una cumbre de líderes del Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia en el proceso final de su adhesión, en diciembre de 2023.

Los brasileños escogidos por 'Carletto' se presentarán a partir del 27 de mayo en el centro de alto rendimiento que la CBF tiene en Teresópolis, en la región serrana de Río, a unos cien kilómetros de la capital fluminense.

El 31 de mayo, la Canarinha jugará un amistoso con Panamá en el estadio Maracaná para despedirse de sus aficionados y al día siguiente pondrá rumbo a Estados Unidos.

Allí se medirá con Egipto el 6 de junio en el estadio Huntington Bank Field de Cleveland, en el último test antes de su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La pentacampeona del mundo disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del certamen. Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.

BRASIL SUMA UNA BAJA Y DOS DUDAS PARA EL MUNDIAL

Para este Mundial de 2026, hay varias ausencias notables en selecciones. Por el lado de Francia no estará Hugo Ekitike, en Alemania no estará Serge Gnabry. Brasil también sufre por la lesión de ligamento cruzado de Rodrygo Goes.

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Sin embargo, el seleccionado también tiene dos dudas grandes. Por un lado, la de Estevao que con el Chelsea sufrió una lesión grave de grado 4 en el tendón de la corva. Por su parte, el otro es Éder Militao que sufrió con el Real Madrid una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Es una baja confirmada, y dos dudas grandes, especialmente con el tema de Estevao que es poco probable que se pueda recuperar del tendón de la corva.