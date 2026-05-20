Tabla de posiciones del Grupo de América tras empate contra Tigre

El empate ante Tigre golpeó anímicamente al América, que perdió claridad en ataque y comenzó a jugar con más ansiedad que fútbol. Aunque intentó recuperar la ventaja en los minutos finales, el equipo colombiano se encontró con una defensa bien organizada y con un club argentino que manejó inteligentemente los tiempos del partido.

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Con este empate, América quedó obligado a buscar un resultado positivo en la última jornada para seguir soñando con avanzar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. El equipo colombiano dejó escapar dos puntos que pueden pesar mucho en la definición del grupo que quedó de la siguiente manera.

Cambios en la tabla de posiciones del Grupo de América

La 'mechita' sigue pasando por uno de sus peores momentos deportivos y todavía no levanta cabeza después de haber quedado eliminado de la Liga Betplay y ahora está poniendo en riesgo la clasificación a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana, ya que ahora está tercero en el Grupo A.

Macará sorprendió en el Grupo A de la Copa Sudamericana y con 8 puntos obtenidos en 2 victorias y 2 empates es líder parcial, tomando en cuenta que le hace falta un partido.

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Mientras que lo sigue de cerca América, el cual no sacó un resultado favorable en condición de visitante local frente a Tigre y que lo está dejando segundo también con 8 unidades. Mientras que el cuadro argentino es tercero con seis puntos.

Finalmente el grupo lo cierra Alianza Atlético, el cual a lo largo de 4 fechas jugadas solamente ha podido sumar un punto.

Cuentas de América para clasificar en Copa Sudamericana

El equipo de David González pudo obtener la clasificación anticipada contra Tigre, pero la dejó escarpar, aunque aún depende de sí mismo.

América deberá ganar en la última fecha contra Macará en el Pascual Guerrero para quedar con 11 unidades y asegurar su cupo a la siguiente instancia como líder. Mientras que si pierde o empata tendrá que esperar que Tigre no gane en el último duelo contra Alianza Atlético.

Próximo partido de América de Cali en Copa Sudamericana

Tras la derrota parcial ante Tigre, en la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, América tendría un último examen, aunque no sería para nada sencillo, ya que tendría que jugar en condición de local contra el vigente líder, Macará, el jueves 28 de mayo sobre las 19:30 hora Colombia.