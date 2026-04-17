Técnico con paso por el FPC dirigirá a Messi

Inter Miami recientemente dio a conocer una decisión que estremeció el mundo del fútbol y fue la salida de Javier Mascherano como director técnico de la institución, una decisión inesperada tomando en cuenta el buen momento que estaba pasando el argentino entrenando a la escuadra estadounidense y con la cual se encargó de marcar la historia del fútbol.

Las directivas de la institución no se podían quedar de brazos cruzados, mucho menos porque están en plena temporada deportiva, por lo que decidieron confirmar la llegada de Guillermo Hoyos como nuevo director técnico de Inter Miami, lo que marca el inicio de una nueva etapa en uno de los proyectos más mediáticos del fútbol mundial.

Lea también VIDEO - Yoshan Valois es la llave del gol para la Selección Colombia tras darle otra victoria a Lanús

Guillermo Hoyos pasó del FPC a dirigir a Messi en la MLS

La salida de Mascherano se dio por supuestas "razones personales". Luego de conquistar la MLS en 2025, generó un remezón importante en la estructura del equipo. En ese contexto, la dirigencia optó por Hoyos, quien se desempeñaba dentro del club y conoce de cerca tanto el funcionamiento institucional como a varios de los jugadores del plantel.

Uno de los aspectos que más ilusiona en torno a su nombramiento es su relación con Lionel Messi. Hoyos fue parte del proceso formativo del astro argentino en las divisiones juveniles del FC Barcelona, lo que le otorga una conexión especial con la máxima figura del equipo.

Lea también Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, invitados de lujo a las semis de la Conference League

Con más de dos décadas de trayectoria como entrenador, Hoyos ha dirigido en distintos países y contextos, acumulando experiencia en ligas, México, Europa y Sudamérica, en donde jugó y entrenó a clubes colombianos.

El pasado de Hoyos en el Fútbol Profesional Colombiano será recordado siempre por el buen momento que pasó jugando con clubes como Deportes Tolima y Unión Magdalena, pero también cuando entrenó a Once Caldas en la temporada 2012.

Hoyos reaccionó a la salida de Mascherano

Durante la etapa de Mascherano como director técnico no solo consiguió el título de la Liga MLS, sino que también dejó cifras destacadas, consolidando un estilo ofensivo que llevó al equipo a anotar más de 100 goles en la temporada y logró hitos internacionales, como alcanzar las fases eliminatorias del Mundial de Clubes, por lo que todavía no se entiende la razón de su salida, pero a lo que agradece enormemente hoyos.

"Él tendrá sus motivos para tomar esa decisión, pero nosotros desde aquí le agradecemos este año y medio que trabajó con nosotros. Salimos campeones, hay una Liga MLS ganada, pero realmente no puedo decir más porque fue algo propio de él".

¿Cómo le fue a Mascherano como director técnico de Inter Miami?

El estratega de 41 años arribó a la MLS a principios de la temporada 2025 para vivir su primera experiencia como entrenador a nivel de clubes. Desde entonces, tuvo la oportunidad de dirigir en 67 oportunidades al equipo de Messi, habiendo logrado 38 victorias, 15 empates y 14 derrotas.