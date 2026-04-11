Tabla de posiciones del Sudamericano U17 tras la fecha 4 y la goleada de Brasil sobre Argentina

Llegó a su fin la cuarta fecha del Sudamericano U17 que se disputa en suelo paraguayo y dejó uno de los resultados más impactantes del torneo, la contundente victoria de la Brasil por un marcador de 3-0 sobre la Selección de Argentina en el clásico sudamericano, un duelo que enfrentaba a dos selecciones que llegaban con puntaje ideal en el Grupo B.

Sin duda alguna la penúltima fecha de la primera fase de la competencia sudamericana ha sido una de las que mayores emociones dejó y, de igual manera, cambios en la respectiva tabla de posiciones de los grupos que complica la clasificación de algunos equipos a la siguiente instancia.

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Cambios en la tabla de posiciones del Sudamericano U17

La penúltima fecha de la fase de grupos del Sudamericano U17 llegó a su fin habiendo sido una jornada llena de goles, resultados sorpresivos y cambios en las tablas de posiciones que van definiendo poco a poco los equipos que tendrían un puesto en la siguiente fase.

Colombia fue una de las protagonistas de esta fecha al caer contra la Selección de Uruguay y complicar su clasificación en el Grupo A. Mientras que Chile se metió a la pelea al vencer por la mínima diferencia a Paraguay.

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Mientras que en el Grupo B, Venezuela se llevó los tres puntos de la victoria al vencer a Perú por un tanto de diferencia, pero la verdadera sorpresa llegó en el clásico sudamericano. Brasil y Argentina finalmente se enfrentaron para definir el liderato del grupo y fue la 'canarinha' la que ganó por una amplia diferencia de 3-0, dejando las tablas de posiciones de la siguiente manera.

Grupo A

Ecuador 7 puntos Uruguay 5 puntos Chile 4 puntos Colombia 4 puntos Paraguay 1 punto

Grupo B

Brasil 9 puntos Argentina 6 puntos Venezuela 4 puntos Bolivia 4 puntos Perú 0 puntos

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¿Cuándo inicia la última fecha del Sudamericano U17?

Toda la fecha 5 del Sudamericano que se juega en Paraguay, se disputará el domingo 12 de abril, iniciando con los partidos del Grupo B entre Brasil vs Venezuela y Argentina vs Bolivia, sobre las 15:00 hora Colombia.

Los encuentros del Grupo A entre Chile vs Ecuador y Colombia vs Paraguay iniciarán sobre las 18:00 horas de Colombia.