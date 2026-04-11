[Video] Penalazo a favor de Colombia y Leicy Santos hizo el empate ante Venezuela

La Selección Colombia Femenina suma un nuevo encuentro en la Liga de Naciones de la CONMEBOL, y parcialmente empata frente a la Selección de Venezuela en el marco de la quinta jornada del certamen.

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El compromiso se disputa en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, escenario que volvió a recibir al combinado nacional en un duelo clave dentro del calendario.

El partido comenzó cuesta arriba para Colombia, ya que Venezuela logró abrir el marcador sobre los diez minutos del primer tiempo, luego de un cabezazo tras un tiro de esquina en el que la defensa local mostró falencias en la marca.

A partir de ese momento, el equipo colombiano reaccionó y empezó a adueñarse del balón, inclinando el juego a su favor y buscando rápidamente el tanto del empate.

Así fue el gol de Leicy Santos contra Venezuela

La insistencia dio resultado al minuto 22, cuando se presentó una acción dentro del área rival que terminó siendo determinante para el desarrollo del compromiso.

La delantera Manuela Pavi fue derribada dentro del área, y la árbitra no dudó en sancionar la pena máxima a favor del conjunto nacional.

Al cobro fue Leicy Santos, quien ejecutó con gran calidad, definiendo con tranquilidad y sutileza, cruzado y a ras de piso, dejando sin opciones a la guardameta rival.

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Con ese tanto, Colombia logró igualar el compromiso y mantener el control del balón durante varios pasajes del encuentro, aunque sin concretar otro tanto al menos en el primer tiempo.

Leicy es la goleadora de la Selección Colombia

De esta manera, el partido terminó en empate, y Leicy Santos llegó a cuatro goles en la actual Liga de Naciones Femenina, consolidándose como la máxima goleadora de la Selección Colombia en el torneo.