Tabla de posiciones en Copa Sudamericana tras el empate de América y Macará

América de Cali debutó de manera oficial en la Copa Sudamericana y parece que el mal momento de que están viviendo en la Liga Betplay se habría trasladado a nivel internacional, ya que sufrieron para rescatar el empate ante Macará.

El equipo de David González comenzó perdiendo con un autogol, pero logró empatar con anotación de Daniel Angulo. Finalmente el partido terminó 1-1 y por ende en la repartición de puntos que dejó igualdad de condiciones para todos los equipos que forman parte del Grupo A.

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Igualdad en la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana tras empate de América contra Macará

El empate 1-1 entre América de Cali y Macará dejó un duelo intenso y equilibrado, en el que ambos equipos mostraron momentos de buen fútbol y terminaron repartiéndose los puntos en un resultado que refleja lo visto en el campo de juego.

Desde el inicio, América asumió el protagonismo a pesar de estar auspiciando como visitante en el Estadio Bellavista, pero Macará hizo respetar su casa y dio el primer golpe con un autogol de Josen Escobar sobre el minuto 12 del compromiso tras un cobro de tiro de esquina que no supo despejar.

El conjunto colombiano buscó imponer condiciones a través de la posesión del balón y una presión alta que le permitió recuperar rápido y generar peligro hasta el momento de conseguir el empate gracias al ecuatoriano, Daniel Valencia, a poco más de 10 minutos de la anotación de Macará.

El resto del compromiso transcurrió con intensidad, oportunidades de gol para ambas escuadras, pero con la respectiva repartición de puntos, lo que dejó la tabla de posiciones de la siguiente manera:

América 1 punto Tigre 1 punto Alianza Atlético 1 punto Macará 1 punto

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Próximo partido de América en la Copa Sudamericana

El siguiente duelo de América de Cali en este torneo internacional será el miércoles 15 de abril, en el Estadio Pascual Guerrero, sobre las 21:00 hora local. Este enfrentamiento se disputará ante Alianza Atlético, el cual debutó con empate ante Tigre de Argentina.