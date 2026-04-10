Leonel Álvarez dirigiría en un grande del FPC tras su salida de Bucaramanga

A pesar de que Bucaramanga contaba con un "as bajo la manga" al tener la oportunidad de sumar de a tres puntos, terminó perdiendo contra el equipo que comanda Juan David Niño por un marcador de 2-1. Frente a esta situación, Leonel Álvarez fue claro, asumió toda la culpa y habló sobre los aspectos positivos del duelo.

Sin embargo, las consecuencias para el estratega antioqueño terminaron siendo más complicadas de lo que se esperaba y finalmente habría terminado su paso como director técnico del club, pero esta no sería una noticia del todo negativa, ya que podría llegar a dirigir a Atlético Nacional.

Lea también Colombia se juega más que 90 minutos con Venezuela: el premio en la Liga de Naciones

Leonel Álvarez podría llegar a ser el técnico de Nacional

La nueva derrota ante Águilas un duro golpe en el camino de Leonel Álvarez, el cual completó su cuarta derrota de manera consecutiva, un panorama bastante negativo que le habría llegado a significar su cargo.

Atlético Bucaramanga ha perdido chances enormes de meterse en el selecto grupo de los ocho primeros de la clasificación para poder entrar en los Play-Offs de la Liga BetPlay y las directivas de la institución bumanguesa habrían decidido no continuar con el estratega.

Aunque todavía no hay un parte oficial del Atlético Bucaramanga en las redes sociales de la institución, la información que entregó Jotas Mantilla afirma que el club estaba esperando la renuncia del antioqueño al considerar esta mala cara de los últimos partidos.

Lea también Aldair Quintana se vistió de héroe en Libertadores: así le fue con Independiente del Valle

Aún así, no todo sería negativo en la carrera de Leonel, ya que se vuelve a abrir la ventana de su llegada a Atlético Nacional, club con el que estuvo relacionado por un largo tiempo como jugador y del cual fue referente, por lo que su llegada no sería descabellada.

Además, el tema ya se habría tratado con anterioridad con el presidente de Nacional, Sebastián Arango, quien en su momento dijo que no había vetos con nadie y la posibilidad estaría abierta:

“Creo que se ha creado y está muy relacionado con lo que hablamos de los técnicos. No tenemos vetos sobre nadie. Depende mucho de los momentos, hay muchos técnicos que en el momento uno tiene que salir a buscar”.

En otras noticias: Resumen: Colombia (0) vs. Uruguay (2) | Conmebol Sub-17 2026

Primer partido de Bucaramanga sin Leonel Álvarez

El primer encuentro que disputaría Atlético Bucaramanga sin Leonel Álvarez sería en condición de local contra Boyacá Chicó. El Estadio Américo Montanini le abrirá nuevamente sus puertas a un partido del 'leopardo' el domingo 12 de abril sobre las 18:20 hora local, el primero sin Leonel desde hace varias temporadas.