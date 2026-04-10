[VIDEO] Tomás Ángel la gestó, Valencia cumplió con ley del ex: golazo de América vs Macará

América de Cali empezó su camino por la Copa Sudamericana después de pasar la fase previa en la cual eliminó al Atlético Bucaramanga. Los escarlatas conocieron su suerte en la fase de grupos de la segunda competencia más importante del continente compartiendo la zona con Macará, Alianza Atlético y Tigre.

La primera fecha del América de Cali fue en condición de visitante en Ambato enfrentando a Macará. Los ecuatorianos no iban a poner fácil la cosa con un director técnico que conoce muy bien al cuadro vallecaucano como el uruguayo Guillermo Sanguinetti.

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De hecho, desde los primeros minutos, fue el Macará quien causó peligro en el arco custodiado por Jean Fernandes. Un perfil brasileño que cuenta con una amplia trayectoria en competencias internacionales, sobre todo con Cerro Porteño. Los ecuatorianos rompieron el marcador y luego América empató todo en la primera parte.

GOLAZO COLECTIVO ENTRE TOMÁS ÁNGEL Y DANIEL VALENCIA: FUNCIONÓ EL DOBLE ‘9’ EN AMÉRICA DE CALI

Macará se metió en la fase de grupos superando a Orense y pretendía dar de qué hablar en las siguientes instancias. Los ecuatorianos inquietaron desde los primeros minutos fallando un gol claro de Mateo Viera tras el centro raso de Jean Estacio cuando Jean Fernandes estaba vencido completamente.

Luego, los de Ambato lograron romper los ceros en un infortunado gol en contra de Josen Escobar que metió la pelota en su propio arco venciendo a Jean Fernandes. América reaccionó con el doble ‘9’ que alineó David González con Tomás Ángel de asistente y con Daniel Valencia como el goleador.

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La inexorable ley del ex no falló en la Copa Sudamericana. Tomás Ángel conectó con Daniel Valencia que le cedió nuevamente la pelota en la banda derecha para interiorizar. De nuevo como centrodelantero, Valencia, que anteriormente había jugado en Macará definió cruzado para igualar las acciones.

Posteriormente, Macará tuvo una jugada clara para poder romper el empate, pero Jean Fernandes y el fallo en la definición salvó al América de Cali. Atractivo duelo entre el cuadro ecuatoriano y el colombiano en la primera parte que terminó con una igualdad a un tanto para ir al descanso.

¿CÓMO LE FUE A DANIEL VALENCIA EN MACARÁ?

Daniel Valencia tenía varios partidos sin marcar en América, tanto así que David González puso a Tomás Ángel por encima del ecuatoriano en el frente de ataque. El delantero ecuatoriano llegó procedente del Manta destacándose como el goleador en dos ediciones consecutivas de la Serie A de Ecuador.

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Sin embargo, antes de jugar en Manta, el atacante de Ecuador jugó en el Macará sumando un total de 49 partidos disputados y anotó diez goles en dos temporadas entre el 2022 y el 2023. Buenos números para tener su mejor registro goleador antes de venir al América de Cali para este 2026.