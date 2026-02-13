Táchira Vs Tolima: árbitro y VAR para la ida de la fase 2 en la Copa Libertadores

Deportes Tolima se prepara para su debut en la Copa Conmebol Libertadores. Se tiene previsto que el equipo 'pijao' debute en la segunda fase previa del certamen continental enfrentando a Deportivo Táchira de Venezuela.
El partido de ida de la serie está programado para el jueves 19 de febrero en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo en San Cristóbal.
Árbitros y VAR para el Deportivo Táchira Vs Deportes Tolima
Para el partido entre Deportivo Táchira contra Deportes Tolima por la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores, la Comisión de Árbitros de la CONMEBOL designó al uruguayo Hernán Heras como juez central.
A Heras lo acompañará Antonio García en el VAR.
Árbitro central: Hernán Heras
Asistente 1: Horacio Ferreiro
Asistente 2: Daiana Fernández
Cuarto árbitro: Anahi Fernández
VAR: Antonio García
Árbitros y VAR para el Liverpool Fc Vs Medellín
Árbitro central: Bruno Arleu
Asistente 1: Luanderson de Lima
Asistente 2: Maira Mastella
Cuarto árbitro: Charly Straub
VAR: Pablo Goncalves