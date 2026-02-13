Táchira Vs Tolima: árbitro y VAR para la ida de la fase 2 en la Copa Libertadores

Deportes Tolima se prepara para su debut en la Copa Conmebol Libertadores. Se tiene previsto que el equipo 'pijao' debute en la segunda fase previa del certamen continental enfrentando a Deportivo Táchira de Venezuela.

El partido de ida de la serie está programado para el jueves 19 de febrero en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo en San Cristóbal.

Árbitros y VAR para el Deportivo Táchira Vs Deportes Tolima

Para el partido entre Deportivo Táchira contra Deportes Tolima por la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores, la Comisión de Árbitros de la CONMEBOL designó al uruguayo Hernán Heras como juez central.

A Heras lo acompañará Antonio García en el VAR.

Árbitro central: Hernán Heras

Asistente 1: Horacio Ferreiro

Asistente 2: Daiana Fernández

Cuarto árbitro: Anahi Fernández

VAR: Antonio García

Árbitros y VAR para el Liverpool Fc Vs Medellín

Árbitro central: Bruno Arleu

Asistente 1: Luanderson de Lima

Asistente 2: Maira Mastella

Cuarto árbitro: Charly Straub

VAR: Pablo Goncalves