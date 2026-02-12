Tolima quiere cerrar el mercado con lateral de Newell´s Old Boys

El mercado de fichajes no para en el fútbol colombiano, los equipos de la Liga BetPlay tienen hasta el 6 de marzo para inscribir jugadores ante la Dimayor y todavía tienen tiempo para incorporar más futbolistas, como es el caso del Deportes Tolima, que quiere reforzar su defensa con un lateral derecho.

El equipo dirigido por el técnico Lucas González, que recordemos jugará la serie de la segunda fase clasificatoria de la Copa Libertadores contra el Deportivo Táchira de Venezuela, se ha fijado en un talento colombiano que milita en Newell’s Old Boys.

Tolima va por refuerzo que milita en el fútbol argentino

El conjunto ibaguereño ya inició negociaciones para concretar el fichaje de Jherson Steven Mosquera, lateral derecho de 26 años que tiene contrato con Newell’s Old Boys hasta diciembre de este año, así lo dio a conocer el periodista Uriel Lugt, agregando que el futbolista ve con buenos ojos una salida, pero aguarda la respuesta del equipo argentino para definir su futuro.

El defensor nacido en Pereira, canterano del equipo ‘matecaña’ y que también ha vestido la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, tendría grandes posibilidades de regresar al fútbol colombiano si las negociaciones tienen éxito.

¿Cuándo juega Tolima la Copa Libertadores?

El equipo colombiano jugará contra el Deportivo Táchira que dirige el exfutbolista uruguayo Álvaro Recoba, contienda que se llevará a cabo el 18 y 26 de febrero, con el Deportes Tolima cerrando la serie en condición de local.

De lograr el triunfo en aquella serie, el equipo ‘pijao’ deberá afrontar la última fase clasificatoria del torneo continental, donde se tendrá que ver las caras contra el ganador de la contienda entre O'Higgins de Chile y Bahía de Brasil.

