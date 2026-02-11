Zenit destapó el reto que tendrán con Jhon Durán: esto dijeron

Mucho se ha hablado del futuro de Jhon Jáder Durán, delantero que aspira jugar el Mundial con la Selección Colombia. Su irregularidad con los equipos por donde ha pasado, sumado al tema físico es el primer problema que tendrá con la necesidad de convencer a Néstor Lorenzo y ganarse su puesto.

Para este Mundial, el director técnico argentino tendrá la posibilidad de convocar a 26 jugadores y ahí podría estar el delantero Durán, en caso de que el Zenit logre ese cometido de poder recuperar su mejor nivel, ese que no logró tener en el Fenerbahce de Turquía o en el Al Nassr durante el último año.

En ese sentido, el Zenit ha demostrado que quiere ser una mano aliada para Jhon Durán. El entrenador Serguéi Semak afirmó que quiere ver al delantero en esa Copa del Mundo, pero saben que necesita recuperar el mejor estado físico del antioqueño.

Así las cosas, Jhon Jáder Durán jugará los próximos cinco meses en Rusia tras concretar una cesión con el Al Nassr, dueño de sus derechos deportivos. Su debut podría ser el viernes 27 de febrero ante FC Baltika Kaliningrad. Eso dependerá de sus entrenamientos y su nivel físico.

EL RETO QUE TENDRÁ SERGUÉI SEMAK CON JHON JÁDER DURÁN

Su experiencia en Rusia puede ser provechosa pensando en recuperar su mejor estado físico y para consolidarse en Europa. Serguéi Semak volvió a priorizar cuál es el objetivo con el delantero antioqueño y repitió que, “en cuanto a nuestro último fichaje, Jhon Durán aún no ha entrenado con el equipo, así que es demasiado pronto para decir algo, pero por lo que hemos visto... Es un jugador de calidad, esperamos que su motivación y calidad ayuden al equipo”.

El físico es la prioridad en esta etapa con Jhon Jáder Durán. El entrenador aseguró que irán lento con el protagonismo del delantero colombiano. No quieren correr riesgos y menos a cuatro meses del Mundial. Por eso, Semak sabe el gran desafío que tiene con Durán, “es un jugador de primer nivel, pero ahora el reto es ponerlo a tono. Ha llegado con algunas dificultades, así que primero necesita ponerse en forma y luego empezar a jugar poco a poco”.

Con esa necesidad de recuperar su mejor nivel y no correr riesgos, Jhon Jáder Durán seguramente tendrá un trato especial a la espera de estar a tono físicamente y poder debutar. Bajo ese panorama, su protagonismo ante FC Baltika no estaría asegurado. Tendrá dos semanas más o menos para mejorar físicamente y arrancar su experiencia en Rusia en el reinicio de la Liga Premier de Rusia.

“VEREMOS CUÁNTO TARDA”; EL AVISO DE SEMAK CON EL FÍSICO DE JHON JÁDER DURÁN

Desde su llegada a Rusia y tras la presentación, el entrenador Serguéi Semak dejó claro la intención que tiene con el delantero colombiano, “todos sabemos que es un jugador de gran calidad, pero las cosas no le han ido tan bien como probablemente desearía. Esperamos que esté motivado para ir al Mundial con Colombia y competir con John Córdoba por un puesto en el once inicial. Esperamos que nos sea útil, y no dudamos de su calidad”.

El entrenador quiere verlo en el Mundial, pero de eso dependerá su físico. Justamente, sentenció que no correrán riesgos, “ya veremos, dependerá de lo rápido que recupere su forma física. Aunque ha estado jugando, no lo hizo la semana pasada; ha tenido muchos vuelos y viajes, y no ha jugado mucho. Estaremos atentos a su rendimiento en los entrenamientos, y, cuando esté listó jugará. Veremos cuánto tarda”.