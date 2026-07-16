Técnico de Nacional tomó decisión con el futuro de Rengifo

En medio de una pretemporada que ha estado llena de bastantes cambios de por medio para Atlético Nacional, uno de los capítulos que más causaba incertidumbre en esta novela era el de Juan Manuel Rengifo.

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La joven estrella del cuadro 'verdolaga' ha dado bastante de qué hablar tras sus destacadas actuaciones a nivel nacional e internacional, lo que le permitió incluso llegar a formar parte de la prelista de Néstor Lorenzo para la Copa Mundial, lo que también le abrió la puerta a varias ofertas por su traspaso, pero todo parece indicar que finalmente se quedaría en Atlético Nacional.

Esto fue lo que dijo Lucas González sobre Rengifo

Las directivas de Atlético Nacional comenzaron con la reestructuración con un contundente golpe en el cuerpo técnico, anunciando la salida de Diego Arias, quien también habría dejado un contundente mensaje con respecto a su salida, y anunciando la llegada de Lucas González.

El estratega bogotano ya comenzó con sus respectivos trabajos de pretemporada en cuanto a lo táctico e idea de juego que implementará para el semestre de clausura, pero de igual manera está muy atento a lo que ocurre en el mercado de fichajes.

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En la carpeta de posibles salidas el nombre de Juan Manuel Rengifo, la joven promesa que recibió ofertas desde Brasil, Portugal, Estados Unidos y Bélgica.

Sin embargo, tras los cambios en el cuerpo técnico y la necesidad de sumar un nuevo título, la mesa directiva habría rechazado las ofertas por el mediocampista de 21 años para cumplir con los objetivos planteados y Lucas González estaría contento con la decisión, ya que es un jugador que conoce desde las divisiones menores y sabe que le podrá sacar bastante provecho deportivo.

¿Cómo le fue a Juan Manuel Rengifo con Nacional?

El mediocampista ha tenido la oportunidad de jugar 46 partidos entre tres competencias distintas, una de ellas de nivel internacional; más de 2.600 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha podido reportar con 11 goles y 9 asistencias.