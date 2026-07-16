[Video] Atlético Nacional oficializó el regreso de Franco Armani

Atlético Nacional confirmó este jueves 16 de julio uno de los fichajes más importantes del mercado. El conjunto verdolaga hizo oficial el regreso del arquero argentino Franco Armani, uno de los máximos ídolos en la historia de la institución.

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Tras varias semanas de expectativa, el guardameta llegó a Medellín, superó los exámenes médicos y firmó su contrato con el club. A las 3:18 p. m., Nacional anunció oficialmente su incorporación con un emotivo video que recordó sus mejores atajadas, los títulos obtenidos y el homenaje de despedida que recibió en 2018.

Armani regresa con la misión de asumir nuevamente la titularidad. A sus 39 años mantiene plena vigencia y vuelve para liderar el arco del equipo que ahora dirige Lucas González, cuyo principal asistente técnico es Alexis Henríquez, su histórico compañero en la conquista de la Copa Libertadores de 2016.

Números de Franco Armani en su primera etapa en Nacional

Durante su primera etapa en Atlético Nacional, entre 2010 y 2017, el argentino disputó 249 partidos, recibió 208 goles y terminó con el arco en cero en 105 oportunidades. Su rendimiento lo convirtió en una de las grandes figuras de la época más exitosa del club.

Además, levantó 13 títulos con la camiseta verdolaga, incluida la Copa Libertadores de 2016, y quedó igualado con Alexis Henríquez como el futbolista más ganador en la historia de Atlético Nacional.

Armani hizo historia en River Plate

Después de salir de Medellín, Armani continuó su carrera en River Plate, donde también escribió una página dorada. Defendió el arco del conjunto argentino en 366 encuentros, logró 165 vallas invictas y conquistó diez títulos más.

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Su rendimiento en River también le abrió las puertas de la Selección Argentina. Con la albiceleste ganó la Copa del Mundo, dos ediciones de la Copa América y una Finalissima, consolidándose como uno de los arqueros más exitosos del continente.

Ahora comienza un nuevo capítulo para Franco Armani en Atlético Nacional. El argentino vuelve al club donde se convirtió en leyenda y será una de las principales cartas del equipo para afrontar la Liga y Copa BetPlay.