Cúcuta tendría listo nuevo fichaje que llegará desde un equipo bogotano

A los clubes que recién ascienden les toca remar contra la corriente en los dos semestres de la Liga BetPlay por la tabla del promedio que es el principal enemigo de este tipo de equipos. Cúcuta Deportivo regresó a la máxima categoría, pero en el primer torneo no tuvo los mejores resultados.

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Bajo la dirección técnica de Nelson ‘Rolo’ Flórez ascendieron y luego tomó Richard Páez el mando para intentar solucionar el primer semestre. No obstante, Cúcuta quedó en la decimonovena casilla, tema que complicó bastante su continuidad en la primera división.

En el segundo semestre, Cúcuta tiene que sacar los mejores resultados para salir del fondo de la tabla del descenso. Los cucuteños sumaron 16 puntos y son últimos en ese rubro con un promedio de 0,842. Los cucuteños todavía no han dado muchas novedades acerca del mercado de fichajes, pero están cerca de anunciar la llegada de un volante del Internacional de Bogotá.

EL SEGUNDO FICHAJE QUE TENDRÁ EL CÚCUTA DEPORTIVO PARA LA LIGA BETPLAY 2026-II

Hace unas semanas, el Cúcuta Deportivo confirmó en las redes sociales que Marlon Carabalí, extremo proveniente del Barranquilla FC se unió al club para reforzar el ataque en este segundo semestre. Carabalí se convirtió en el primer fichaje por parte de la institución ‘Motilona’.

Sin embargo, Marlon Carabalí no será el único fichaje por parte de Cúcuta en este segundo semestre. Los cucuteños ya están trabajando para concretar una nueva contratación de cara al siguiente torneo. De acuerdo con la información de la periodista de Win Sports, Diana Botello, Samir Mayo estaría cerca de firmar con el club nortesantandereano.

Diana Botello escribió en las redes sociales que “Samir Mayo estaría llegando a la ciudad durante el día de hoy para mañana presentar los exámenes médicos y, si todo sale bien, se convertiría en nuevo jugador del Cúcuta. Tiene 23 años, se desempeña como doble 5 u 8. Pasó por el DIM, Orsomarso e Inter de Bogotá”.

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Samir Mayo y Marlon Carabalí serán los primeros dos fichajes por parte del Cúcuta a la espera de notificar otras contrataciones en este libro de pases del segundo semestre de la Liga BetPlay. Los cucuteños necesitan hacer un buen papel en el torneo para salvarse del descenso.

LAS BAJAS QUE TENDRÁ CÚCUTA DEPORTIVO EN LA LIGA BETPLAY 2026-II

El Cúcuta también debe suplir las importantes bajas que ha tenido a lo largo del segundo torneo. Hay ausencias sensibles para afrontar el torneo con la necesidad de salvarse del descenso como el gran objetivo y la apuesta de los directivos, técnico y presidente.

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Luifer Hernández, que fue uno de los goleadores del Cúcuta en el primer semestre, Brayan Córdoba, Omar Albornoz, Santiago Orozco, Jhon Valencia se convirtieron en las primeras cinco bajas para la institución en este cometido que tienen de escapar de la parte baja del descenso.