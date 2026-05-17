Ecuador sufre baja de última hora para el Mundial: jugador confirmó triste noticia

Como ha sido la costumbre con Sebastián Beccacece, las listas de la selección de Ecuador se demoran un poco en conocerse. Esa convocatoria preliminar de 55 jugadores todavía no ha salido a la luz, mientras que el entrenador argentino ha dejado entrever en varias ocasiones que ya tiene a 20 jugadores definidos para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

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Entre esa lista de jugadores, aparecían tres delanteros que iban a ser fijos convocados para jugar el Mundial. La intensidad de las ligas previas a la cita orbital dejó lesionado a uno de esos atacantes que no podrá ser de la partida y que ya confirmó la noticia en sus redes sociales.

Kevin Rodríguez, Enner Valencia y Leonardo Campana partían como los tres delanteros fijos en la convocatoria para afrontar el Mundial. Sin embargo, el problema recae en que Campana se perderá el certamen por segunda ocasión consecutiva.

LEONARDO CAMPANA DIO A CONOCER QUE NO JUGARÁ EL MUNDIAL

Como sucedió hace cuatro años para el Mundial de Catar, una lesión dejó afuera a Leonardo Campana que no pudo ser de la partida en ese sueño mundialista con Ecuador. Ahora para el certamen de Estados Unidos, Canadá y México, este problema vuelve a impactar fuerte en la carrera del atacante.

En sus redes sociales, Leonardo Campana, quien era uno de los 20 jugadores que ya estaban convocados por Sebastián Beccacece, escribió que no podrá estar en el Mundial por una lesión que viene arrastrando y que lo dejó afuera de la Fecha FIFA del mes de marzo cuando enfrentaron a Marruecos y Países Bajos.

El atacante afirmó que, “hay sueños que uno lleva en el corazón desde niño... y hoy me toca aceptar que otra lesión me dejará fuera del Mundial. Han sido días muy duros, llenos de emociones y preguntas. Pero en medio de todo, sigo confiando en Dios y en lo que él tiene preparado para mí. A veces no entendemos el porqué de las cosas, pero al final del día sé que todo tiene un propósito. Hoy, más que nunca, elijo creer, seguir esforzándome, seguir trabajando y no perder la fe”.

Sin duda alguna, es un mensaje que deja claro que no podrá estar por un golpe que sufrió en el mes de marzo y que imposibilitó que pudiera estar dentro de la convocatoria de Sebastián Beccacece. Infortunadamente, será su segundo Mundial en el que no podrá estar, aguardando por el de 2030 que jugaría con 29 años encima.

EL REEMPLAZO DE LEONARDO CAMPANA

Aunque todavía no ha salido la lista de 55 jugadores para tener una base de donde sacar la convocatoria oficial de 26 futbolistas, Sebastián Beccacece sabe que no podrá contar con Leonardo Campana y su reemplazo podría salir de tres candidatos para tomar ese lugar.

De acuerdo con información de Bolavip Ecuador, las opciones que tiene el entrenador argentino para suplir al delantero del New England Revolution pasa por tres perfiles. El primero y que podría ser la carta definitiva sería Jordy Caicedo de Huracán que ha dado de qué hablar como uno de los goleadores de Argentina. Luego están Jeremy Arévalo y Elías Legendre.

Jordy Caicedo es el que más opciones tendría por el momento que vive en Argentina, mientras que Jeremy Arévalo y Elías Legendre que juegan en Europa son futbolistas de proyección para el futuro de la ‘Tri’.

LA BUENA NOTICIA QUE RECIBIÓ ECUADOR PARA EL MUNDIAL

El 14 de junio, Ecuador arrancará el sueño mundialista enfrentando a Costa de Marfil en Estados Unidos. Antes de ese encuentro, Sebastián Beccacece sabía que no iba a poder contar con Moisés Caicedo que fue expulsado en la última fecha de las Eliminatorias.

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César Luis Merlo afirmó que, “FIFA dispuso la amnistía y Moisés Caicedo no está suspendido para jugar en el debut del Mundial”. Posteriormente, explicó que, “la explicación que me da FIFA a mí es que, “esta decisión fue tomada para garantizar que las asociaciones y miembros participantes puedan competir con sus planteles más fuertes posibles”. Algo que también acaba de comunicar la FIFA, es que se van a limpiar las tarjetas amarillas después de la fase de grupos y nuevamente después de cuartos de final”.