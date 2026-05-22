Millonarios generó revolcón en Sao Paulo: jugador renunció tras empate en Sudamericana

Nueva fecha de la Copa Sudamericana con un vibrante duelo entre Sao Paulo y Millonarios en el que los colombianos necesitaban ganar para tomar el liderato y dejar al cuadro paulista en la segunda plaza. Los bogotanos nunca bajaron los brazos y tampoco fueron inferiores en el trámite del partido.

Lea también Inesperada noticia de último momento con Falcao en Millonarios

De hecho, en los primeros minutos del compromiso, Sao Paulo tuvo las mejores acciones con una oportunidad a los nueve minutos que parecía solo una aproximación y terminó siendo la apertura en el marcador. Un disparo de Luciano le quemó las manos a Diego Novoa que puso mal los guantes y la pelota terminó en el fondo.

Luego, el equipo colombiano buscó la manera de acercarse al arco de Rafael con varias llegadas por parte de Rodrigo Contreras, Leonardo Castro y David Mackalister Silva, pero sin la pegada deseada para igualar el compromiso durante la primera parte. En el segundo tiempo encontró la manera de poner en tablas el marcador y Contreras falló un penal clave que podía darles la victoria.

Con este empate que sabe a poco para el Sao Paulo que necesitaba sellar la clasificación, este jueves 21 de mayo el club anunció una inminente salida del plantel tras la renuncia de un jugador.

MATHEUS DÓRIA RENUNCIÓ TRAS LA IGUALDAD ENTRE SAO PAULO Y MILLONARIOS

Jorge Cabezas Hurtado entró en el segundo tiempo sustituyendo a Leonardo Castro y en los pocos segundos en cancha, el delantero marcó un golazo después de un error en un rechace de Matheus Dória que quedó retratado en la acción dejando el balón suelto para la llegada del atacante que definió afuera del área.

Justamente, después de ese error de Matheus Dória, el defensor central se acercó a los directivos y habría dado a conocer su renuncia de la institución por temas personales. La decisión del ex Santos Laguna ya estaba más que tomada, seguramente no pasó por el error, sino que era una medida que ya estaba dentro de su cabeza.

Lea también Revelan si Franco Armani llegará a Millonarios: decisión final

El error habría reafirmado esa idea del zaguero de 31 años y Sao Paulo escribió un comunicado este jueves 21 de mayo que confirmaba la salida del defensor, “comunica la rescisión contractual con el defensor Dória. El jugador, que inició su segunda etapa a principios de esta temporada, tenía vínculo con el Tricolor hasta el final de 2027. En la reincorporación del plantel tras el duelo contra el Millonarios-COL, en la tarde del miércoles (20), en el SuperCT, el defensor se acercó a la Dirección de Fútbol y solicitó su desvinculación del club motivada por cuestiones personales.

Los representantes del São Paulo dialogaron con el jugador y evaluaron alternativas, pero el atleta reiteró su decisión de forma definitiva. Con ello, el club y el equipo del jugador alinearon la rescisión contractual, con el atleta renunciando a todos los valores relativos a su contrato. El São Paulo Fútbol Club agradece al jugador por la dedicación demostrada durante su segunda etapa y refuerza su apoyo y solidaridad en este momento”.

LAS CUENTAS DE MILLONARIOS EN LA COPA SUDAMERICANA

Fabián Bustos tenía que estar pendiente del partido entre Boston River vs O’Higgins que cerraba la fecha 5 de la Copa Sudamericana. Los albiazules recibieron ayuda por los lados de los uruguayos que superaron a los chilenos con un 3-2. Esto le da aire al cuadro colombiano para sellar la clasificación.

Un 3-2 que le sirve a Millonarios. En este momento, el cuadro albiazul es segundo del grupo con ocho unidades, uno menos que Sao Paulo y uno más que O’Higgins. Los chilenos tenían la oportunidad de dejar a los colombianos en la tercera posición y, además, tomar el liderato de la zona.

Con los resultados, Sao Paulo es líder con nueve puntos, Millonarios segundo con ocho y O’Higgins tercero con siete. Los bogotanos podrían hacer 11 unidades en la última jornada cuando reciban la visita del conjunto austral en el Estadio El Campín. Para clasificar, necesitarán quedarse con la victoria en casa y que los paulistas no superen en el MorumBis al Boston River.

En ese orden de ideas, a Millonarios lo único que le sirve para sellar el paso a los octavos de final es ganar en casa frente a O’Higgins y dependerá de otros resultados en la zona.