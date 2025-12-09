¡Tenía que ser! Luis Díaz recibió el premio a mejor gol del mes

El brillo de Luis Díaz no se apaga en Alemania. El extremo colombiano del Bayern Múnich fue elegido como ganador del mejor gol de noviembre en la Bundesliga, otro reconocimiento a su espectacular inicio de temporada en el fútbol alemán.

La anotación premiada se produjo en el empate 2-2 frente al Unión Berlín, en el estadio Stadion An der Alten Frrsterei, un partido que además marcó la primera ocasión en la que el equipo de Vincent Kompany dejó escapar puntos en la liga. Pero, aun así, el protagonista de la noche fue el guajiro.

Un golazo desde un ángulo imposible

Corría el minuto 37 cuando Josip Stanisic filtró un pase largo que parecía perderse en la línea final. Díaz, sin rendirse, se barrió para evitar que el balón se escapara, se puso de pie de inmediato, eludió la marca de Janik Haberer con un toque sutil y sin ángulo, sacó un derechazo fulminante que se coló entre el poste y el arquero.

La Bundesliga describió así la jugada en su portal oficial:

“Diez goles competían por el galardón más importante de noviembre. Luis Díaz ganó la competición con un espectacular disparo desde un ángulo cerrado. ¿Un pase filtrado con demasiada presión? ¡No hay problema para Luis Díaz! El colombiano se lanza, mantiene el balón en juego, supera a Janik Haberer y lo mete en la escuadra derecha desde un ángulo cerrado”.

Una acción que ya es parte de los mejores recuerdos del calendario futbolero de 2025.

Díaz se consolida como una de las figuras más determinantes del torneo alemán y una de las mejores incorporaciones del Bayern en los últimos años.









Números que asombran

En lo que va de la temporada, el colombiano suma:

•21 partidos disputados

•12 goles anotados

•7 asistencias

•19 participaciones directas en gol

Cifras de crack, cifras de líder, cifras de un jugador que llegó a Múnich para hacer historia.

Luis Díaz sigue acumulando premios y confianza y todavía queda mucha temporada por delante.