¡Por fin tendrá descanso! Kompany tomó decisión con Lucho

Luis Díaz no solo se ha ganado un puesto en la alineación del Bayern, también la admiración de su entrenador. El colombiano ha sido protagonista en la Bundesliga y su influencia en ataque ha sido fundamental en el arranque de temporada. Por eso, antes del duelo de Champions ante Sporting, Vincent Kompany quiso reconocer su esfuerzo con un gesto especial.

Díaz, figura… y sancionado

El extremo ha disputado todos los partidos ligueros con el Bayern y viene de brillar en la goleada 0-5 ante Stuttgart, partido en el que asistió y fue determinante. Sin embargo, esa gran actuación tuvo un precio, vio su quinta amarilla en Bundesliga, lo que le hará perderse el duelo contra Mainz.

A eso se suma su suspensión vigente en Champions, producto de la expulsión frente al PSG, razón por la cual tampoco estará disponible contra el Sporting de Lisboa. Una ausencia deportiva que, sin embargo, Kompany decidió convertir en una oportunidad para premiar a su jugador.

Kompany le da descanso: un gesto que vale oro

El entrenador belga reveló que concedió unos días libres a Lucho para que pueda estar con su familia, resaltando el enorme desgaste que ha tenido, sobre todo por la falta de vacaciones navideñas durante su etapa en Inglaterra.

“Ha jugado todos los partidos, con nosotros y con la Selección. Siempre está viajando mucho. En Inglaterra nunca tuvo vacaciones de Navidad. Tiene sentido que tenga unos días libres y pase tiempo con su familia”, explicó Kompany.

Eso sí, el descanso no significa desconexión total para Díaz que mantendrá un plan de entrenamiento individual para regresar al máximo nivel. “Volverá mentalmente en plena forma y retomará su actividad justo donde la dejó”, aseguró el técnico.

Luis Díaz volverá a la dinámica del Bayern la próxima semana para preparar el duelo del 21 de diciembre ante Heidenheim. Luego también tendrá días libres por Año Nuevo. Bayern cuida a su nueva estrella y le da un premio merecido a un jugador que no deja de rendir y emocionar en Alemania.