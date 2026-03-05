Tensión en Nacional entre el técnico y los jugadores luego de la eliminación en Sudamericana

Atlético Nacional se despidió de una nueva edición de la Copa Sudamericana tras enfrentarse y, posteriormente, caer contra Millonarios en el Estadio Atanasio Girardot por un marcador de 1-3 que le apagó la fiesta a los más de 30.000 hinchas 'verdolagas'.

Rodrigo Contreras fue sin duda alguna el principal protagonista de este compromiso al marcar doblete en donde uno de los tantos fue desde la mitad de la cancha, pero en la "otra cara de la moneda" está lo que se vivió con el 'verde paisa' y en donde el que se robó las miradas fue Diego Arias, quien al parecer ha perdido la atención de sus jugadores.

Lea también Se conoció sanción a Nacional después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana

Problemas en Nacional entre los jugadores y el técnico

Nacional sigue sin convencer en el inicio de la temporada 2026 y ya le dio el primer golpe a los hinchas que esperaban poder ver a su equipo en torneo internacional. El 'verde paisa' no hizo respetar su casa y se dejó arrebatar la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Durante este enfrentamiento no solo se cantaron los goles de Contreras, Castro y Rodríguez, sino que también se pudo evidenciar un momento de tensión entre los jugadores del cuadro 'verdolaga' y el estratega, Diego Arias, durante la pausa de hidratación del segundo tiempo.

Con el marcador ya en contra 1-2 y a tan solo 20 minutos de darse el pitazo final del duelo contra el cuadro 'embajador', Diego Arias reunió a sus jugadores dentro de la zona técnica para comentarles lo que se haría durante ese lapso de tiempo para intentar darle vuelta o al menos empatar el resultado.

En este corto tiempo Arias sacó su pizarra y comenzó a dar indicaciones, pero solamente un par de jugadores prestó atención, mientras que los demás estaban apartados, lo que llevó al entrenador a alzar la voz para que le prestaran atención, momento que quedó registrado en la transmisión y que generó varias incógnitas con respecto a lo que se vive a la interna del club.

En otras noticias: Penales, VAR y polémica analizamos las jugadas a detalle

Diego Arias se queda en Nacional

Pese al ambiente tenso, la decisión inicial del club fue citar a los jugadores y al cuerpo técnico a una sesión de entrenamiento en la sede deportiva, mientras la dirigencia analiza el panorama y toma una determinación sobre el futuro del entrenador.

En ese sentido, no se descarta que en las próximas horas se produzca una decisión definitiva, pues la directiva evaluará el rendimiento reciente del equipo y el impacto de la eliminación internacional.