¿Cuánto ganó Millonarios por clasificar a fase de grupos de Copa Sudamericana?

Este miércoles 4 de marzo, Millonarios volvió a dar el golpe de autoridad enfrentando a Atlético Nacional en condición de visitante. El Atanasio Girardot que estaba en su mayoría lleno con hinchada verdolaga vio cómo Rodrigo Contreras dejaba con la boca abierta a todos gracias al doblete que sirvió para sellar la clasificación a la fase de grupos.

Rodrigo Contreras se echó el equipo al hombro con un golazo de media cancha imposible para David Ospina, y luego, en el segundo tiempo reafirmó la victoria con el tercer gol para el definitivo marcador de 1-3. El argentino fue determinante en esta serie afianzándose como uno de los mejores fichajes del 2026 en Colombia.

Atlético Nacional no estuvo a la altura ante una zaga defensiva muy compacta de Millonarios que logró sacar adelante el partido. Los albiazules celebraron por partida doble, pues, además de la clasificación para la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el club también se hace con un prestigioso botín económico.

EL MILLONARIO PREMIO ECONÓMICO TRAS LA CLASIFICACIÓN ALBIAZUL

Sin duda alguna, el premio mayor para cualquier equipo en esta fase previa de la Copa Sudamericana es nada más ni nada menos que sellar el paso a la siguiente instancia de grupos. Nacional y Millonarios pretendían eso en un duelo entre colombianos, y fueron los bogotanos quienes se quedaron con ese lujo. No obstante, la clasificación le da un incentivo económico al afortunado ganador.

Millonarios dio el golpe y llegó a esta fase de grupos en donde espera conocer su suerte. La clasificación dejó a los dirigidos por Fabián Bustos con un premio económico de 900,000 dólares que entrega la Conmebol por instalarse en estas zonas del certamen internacional.

Esos 900,000 dólares no vienen solos, pues, esa cifra se suma a los 250,000 dólares que hicieron tras estar clasificados a la primera fase de la Copa Sudamericana. Bajo ese panorama, Millonarios ya se ha hecho con 1,150,000. Todo lo ganado en este momento se podría juntar con otros premios económicos si pasa a octavos de final y a otras instancias.

Para Millonarios este incentivo económico puede ser vital para pensar en el mercado de fichajes de diciembre y para poder hacerse con un dinero ideal en busca de preservar al club en temas financieros. El objetivo será pasar a las diferentes fases en busca de incrementar el dineral que podrían hacerse en la Copa Sudamericana.

Con esto, Atlético Nacional se despidió con 225,000 dólares por la participación en la fase previa de la Copa Sudamericana. Los de Diego Arias se quedaron con esa cifra que aspiraban aumentar instancia tras instancia. No fue posible y se dedicarán solo a la Liga BetPlay.

LOS OTROS PREMIOS ECONÓMICOS EN FASES FINALES DE LA COPA SUDAMERICANA

Por ahora, Millonarios ha recaudado un total de 1,150,000 dólares, una suma ideal. Pero, el objetivo es aumentar ese botín que tienen en este momento dependiendo de lo que suceda en esta fase de grupos, y, posiblemente en las otras zonas del campeonato.

Solo avanzará un equipo de manera directa por cada grupo y, en caso de que esto suceda, Millonarios se ganará 600,000 dólares adicionales si clasifica para los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con esa cifra estaría cerca de llegar a los dos millones.

Luego, si pasan la fase de los octavos de final y clasifican a los cuartos, el premio será de 700,000 dólares. Si llega a semifinales, se aumentarán 100,000 dólares más.

Llegar a la final le permitiría sumar una cifra más que provechosa para el mercado de fichajes y para el 2027. Pues, si Millonarios es campeón se hará con 6,5 millones de dólares. En caso de que sea subcampeón, será de dos millones de dólares. Un botín para nada despreciable en torneo internacional.