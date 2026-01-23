¿Dayro y Rodallega juntos en Selección Colombia? “Hay que cerrar toda Colombia”

Sin duda alguna, con una gran cantidad de goles, Dayro Mauricio Moreno Galindo y Hugo Rodallega Martínez sueñan latentemente con esas posibilidades de volver a jugar juntos en la Selección Colombia. Nunca han dejado de tener esa ilusión, y Dayro ya se adelantó gracias a la convocatoria para los partidos de Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela.

Vea también: Frank Fabra regresaría a la Liga BetPlay: entrena con un club histórico

Se acerca el Mundial de 2026 y la bolsa de goles que tienen ambos jugadores dan de qué hablar. De hecho, ambos fueron nominados en los Premios Águila por sus respectivos recorridos y profesionalismo dentro de la disciplina y como dos grandes goleadores del Fútbol Profesional Colombiano.

Hugo Rodallega ha jugado tres finales desde que llegó a Santa Fe. Infortunadamente perdió la primera marcando gol ante Atlético Bucaramanga, y ganó las siguientes dos en la Liga BetPlay 2025-I y en la Superliga 2025 ante Medellín y Junior de Barranquilla respectivamente.

Dayro Moreno, por su parte, es el máximo goleador del Fútbol Profesional Colombiano y es el máximo artillero colombiano a nivel mundial superando a Víctor Hugo Aristizábal. Con sus estadísticas, aparece el grito de hinchas de Once Caldas y de Santa Fe de que la Selección Colombia tenga en cuenta a estos referentes.

DAYRO MORENO Y HUGO RODALLEGA RESPONDEN A UN POSIBLE LLAMADO

En la Gala de las Estrellas Águila 2026, Dayro Moreno y Hugo Rodallega volvieron a compartir escenario como dos artilleros del balompié colombiano. Mantienen una gran amistad que viene desde el 2005 cuando figuraron en el Sudamericano Sub-20 y Hugo quedó goleador con 11 goles, superando a un tal Lionel Andrés Messi.

Le puede interesar: Juan Fernando Quintero dejaría River para jugar en otra liga de CONMEBOL; no es Colombia

De hecho, Dayro Moreno afirmó que admira completamente a Hugo, “nos conocemos desde hace mucho. Siempre lo admiré por la sencillez, la humildad que siempre ha tenido. Por eso estuvo en las grandes ligas del mundo. Nos quedábamos a patear después de los entrenos con la selección. Éramos unos niños de 18 años y que bueno estar acá después de 20 años”.

Hugo Rodallega comentó que, “resalto de Dayro su forma de ser es auténtico, disfruta la vida, disfruta estar vivo y hace poco di una entrevista. Dayro es un hambriento del gol. Esto es de admirar, es una cosa impresionante, yo vivo del gol, marcamos uno en el partido y estamos pensando de una vez en el siguiente partido. Pero este man es un hambriento del gol”.

En ese sentido, les preguntaron por la posibilidad y el placer de verlos juntos en un partido de la Selección Colombia. Dayro Moreno fue contundente, “hay que cerrar todo Colombia. Dos goleadores”. Por su parte, Hugo Rodallega agregó, “la imaginación está, eso está claro”.

Posteriormente, siguieron comentando que, “trabajamos cada día para eso. Nos escribimos por el interno, nos saludamos, me dio una alegría ayer porque con Hugo tengo una conexión más”.

Lea también: ¿Qué pasó con el fichaje de Daniel Cataño al Medellín? Esto se sabe

Bajo ese contexto, el sueño de los dos delanteros sigue latente. Una historia llena de goles y de diferente contexto, pues los dos fueron borrados en la era de José Néstor Pékerman, pero Néstor Lorenzo volvió a llamar a Dayro Moreno para las últimas salidas de las Eliminatorias. Que estén en el Mundial parece complicado, pero no se descartaría en algún momento.