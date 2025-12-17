Jermain Peña no se olvida de las críticas: "Se tienen que callar"

Junior de Barranquilla levantó su estrella número once tras una final aplastante ante Deportes Tolima, con un global de 4-0 que no dejó espacio para dudas en la Liga BetPlay. La consagración desató la euforia en el plantel rojiblanco, pero también abrió la puerta a ajustes de cuentas. Varios jugadores aprovecharon el título para enviar mensajes directos a quienes, según ellos, nunca creyeron en el proceso. Uno de los más contundentes fue Jermein Peña.

El defensor, titular en los dos partidos de la final, no ocultó su molestia y en medio de la celebración, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral y marcó el tono en Junior.

El fuerte mensaje de Jermein Peña tras la estrella 11

En declaraciones posteriores al título, Jermein Peña apuntó directamente contra la prensa, a la que acusó de no respaldar al equipo durante el semestre. Con un discurso cargado de emoción y orgullo regional, el defensor fue tajante:

“Toda la prensa se tiene que callar. Papi, tienen que cerrar el culito e ir a dormir, porque Junior está presente, Barranquilla está presente, Junior no está solo. La banda de los cuervos y la banda del frente rojiblanco nos han apoyado hasta lo último. Esto es por Barranquilla y por la costa que son hinchas del Junior”.

Las palabras de Peña reflejan un sentimiento que ya se venía gestando en el camerino desde la previa de la final. Varios futbolistas habían manifestado sentirse subestimados y cuestionados durante el torneo, especialmente en los momentos de irregularidad que atravesó el equipo antes de la última fase.

Para el defensor, el título no solo valida el trabajo deportivo, sino también el respaldo incondicional de la hinchada, a la que señaló como el verdadero sostén del equipo durante todo el campeonato.

Báez también se sumó a las críticas contra los medios

Jermein Peña no fue el único en cargar contra la prensa. El paraguayo Javier Báez también dejó un mensaje directo en la conferencia posterior a la consagración, apuntando a quienes, según él, solo aparecieron para criticar cuando los resultados no acompañaban.

“Salimos campeones y son cuatro o cinco periodistas. Cuando no ganábamos, esto estaba lleno. A los desubicados, los atrevidos, los maleducados, esto también es para ustedes, para los que no confiaron”, afirmó el defensor.

Las declaraciones de Báez reforzaron la idea de un Junior que se sintió constantemente cuestionado, pero que encontró en el grupo y en la tribuna la fortaleza para llegar al título. El mensaje fue claro: la estrella también es una respuesta a las dudas externas.

Junior celebra, descansa y ya piensa en lo que viene

Tras los festejos por la undécima estrella, Junior tendrá algunos días de descanso antes de comenzar la preparación para el 2026. El primer gran reto será la Superliga, donde enfrentará a Independiente Santa Fe, cerrando la serie en el estadio Metropolitano gracias a su mejor ubicación en la reclasificación.

Con el título en el bolsillo, el equipo de Alfredo Arias no solo celebra un nuevo campeonato, sino también una reivindicación colectiva. Y para jugadores como Jermein Peña, la estrella no solo se gritó en la cancha, sino también se defendió con palabras.