Por la cuarta jornada del grupo F de la siempre emocionante Copa Libertadores de América, Junior de Barranquilla, de local, tenía la obligación de derrotar a Cerro Porteño de Paraguay.



No había mañana para el equipo que es dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, pues en la primera rueda apenas obtuvo un punto de nueve posibles. Sí o sí se tenían que quedar los tres puntos en casa.

Cerro dio el golpe

Sin embargo, el conjunto guaraní dio el golpe sobre la mesa y se terminó llevando la victoria por la mínima diferencia. Apenas al minuto 13 del primer tiempo, el centro delantero Pablo Vegetti apareció para marcar, de media distancia, un verdadero golazo.



Aunque Junior de Barranquilla lo intentó por todos lados, tanto en la primera como en la segunda parte, no pudo empatar el compromiso ni mucho menos remontarlo. Jugadores como Luis Fernando Muriel, Carlos Bacca y Teo Gutiérrez no tuvieron claridad en el ataque para poner a celebrar al tiburón.

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Palabras de Teo

Precisamente este último futbolista mencionado, Teo Gutiérrez, se pronunció después del encuentro y dejó un más que sincero recado. Expresó que ahora el equipo debe pensar en la liga colombiana del primer semestre del año, dejando, por ahora, de lado la Copa Libertadores.

“Hay que digerirlo, hay que pasar el trago amargo y pensar en la Liga. Poder llegar a la final que es el anhelo de nosotros”, manifestó, sin rodeos, el jugador que supo vestir los colores de la Selección Colombia de Mayores.

Junior último en su grupo

Con el resultado que se dio en la noche del jueves 7 de mayo, Junior de Barranquilla quedó en la última casilla de zona con apenas un punto. El equipo deberá pensar en poder clasificar al repechaje de la Copa Conmebol Sudamericana.



En los cuartos de final de la liga colombiana, el conjunto rojo y blanco se tendrá que ver las caras con Once Caldas de Manizales, un club bastante difícil de vencer.