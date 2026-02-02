Teo recomendó otra figura de Junior para River Plate

Junior de Barranquilla sigue dando de qué hablar en el inicio de la temporada 2026, no solo porque dejó escapar el primer título del año al caer en la Superliga BetPlay ante Santa Fe, sino porque también se encargó de romper el mercado de fichajes.

El equipo comandado de Alfredo Arias se encargó de confirmar la llegada de Luis Fernando Muriel, Jannenson Sarmiento y Cristian Barrios, además de renovaciones importantes como las de Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez y el propio Jermein Peña, quien se quedará en el cuadro 'tiburón' hasta la temporada 2029, pero su futuro podría estar en Argentina tras recomendación de 'Teo'.

'Teo' quiere ver a Jermein Peña en River Plate

El defensor de 26 años es uno de los jugadores más destacados en el Fútbol Profesional Colombiano, brilló de gran manera durante la temporada 2025, hasta el punto en el que logró salir campeón de la Liga BetPlay de clausura y ser uno de los más laureados.

Peña se ha convertido en una de las piezas clave del estratega uruguayo, Alfredo Arias, pero también en un jugador confiable para sus demás compañeros, tal como para el propio Teófilo Gutiérrez, quien lleva compartiendo varios partidos y entrenamientos con él, conociendo de primera mano sus facultades deportivas.

El talento de Peña es difícil de ocultar y Teo quiere que lo siga explotando, por lo que lo habría puesto en el radar de River Plate, equipo con el que tiene bastante cercanía tras su exitoso paso, y al cual actualmente le vendría bien contar con "sangre nueva" en la zona defensiva.

Aún así, Peña no le habría correspondido bien a su "representante", ya que confesó que se inclinaría mucho más por una oferta que llegue de Boca Juniors, que por una de River Plate, aunque claramente no le cierra las puertas a la posibilidad.

¿Cómo le ha ido a Jermein Peña en Junior de Barranquilla?

El defensor samario arribó al cuadro 'tiburón' en la temporada 2023 tras su paso por Unión Magdalena. Desde entonces ya ha tenido la oportunidad de jugar 81 partidos, más de 6.000 minutos dentro del terreno de juego, en los cuales ha anotado dos goles, se ha reportado con una asistencia y se ha coronado campeón en dos ocasiones de la Liga BetPlay.