Tercera selección que anunció su convocatoria final para el Mundial

La expectativa sigue creciendo cada vez más rumbo a la Copa Mundial y las selecciones ya empiezan a realizar sus respectivas concentraciones para ir afinando detalles, algunas con una prelista de 55 jugadores y otras con la lista definitiva de 26, de cara a la fase de grupos que comenzará el 11 de junio.

Dentro de las pocas selecciones que ha dado a conocer su listado definitivo se encuentra Nueva Zelanda ya definió oficialmente a los 26 jugadores que representarán al país en la Copa Mundial de 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Nueva Zelanda hizo oficial la convocatoria de la lista para el Mundial

El entrenador Darren Bazeley presentó una lista que combina experiencia, juventud y futbolistas que actualmente compiten en ligas importantes de Europa y Oceanía, con el objetivo de intentar sorprender en una fase de grupos muy exigente.

Los llamados “All Whites” regresan a una Copa del Mundo después de 16 años. Su última participación había sido en Sudáfrica 2010, torneo en el que dejaron una imagen positiva tras empatar sus tres partidos de fase de grupos.

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Ahora, Nueva Zelanda intentará dar un paso más y conseguir la primera victoria mundialista de su historia, la cual buscará de la mano de Chris Wood, delantero y capitán del equipo que milita en Nottingham Forest de la Premier League, en donde también comparte con su compatriota y otro de los convocados para la zona defensiva, Tyler Bindon.

La convocatoria también refleja el crecimiento del fútbol neozelandés. Ocho de los 26 futbolistas provienen de la liga local, mientras que otros militan en clubes de Inglaterra, Escocia, Francia, Noruega, Dinamarca, Polonia y Estados Unidos.

Grupo de Nueva Zelanda en el Mundial

Nueva Zelanda integrará un grupo muy complicado en el Mundial 2026 junto a Bélgica, Egipto e Irán. A pesar de no partir como favorita, el combinado oceánico espera competir con intensidad y aprovechar la experiencia internacional de varios de sus referentes para intentar avanzar a la siguiente ronda.