Calendario y fixture del Grupo E del Mundial 2026

La cuenta regresiva del Mundial de 2026 empieza a tomar forma con menos de 30 días para vivir un evento histórico con 48 selecciones y con tres sedes anfitriones para llevar todas las emociones del torneo más importante a nivel de países. Se paralizará el mundo con poco más de un mes en busca de la gloria.

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Por el Grupo E, Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao buscarán sellar la clasificación en Estados Unidos, Canadá y México. Los alemanes esperan volver a ser protagonistas como el equipo más fuerte de esta zona, mientras que los curazoleños quieren debutar de gran forma en la competencia.

Costa de Marfil también necesita sellar el paso a los dieciseisavos, y Ecuador, que no pudo ser protagonista en el 2022 en Catar, buscará clasificar a la siguiente ronda después de quedar eliminado en fase de grupos hace cuatro años. Sebastián Beccacece, que ha sido muy resistido por la afición ecuatoriana tendrá que recomponer la cara.

ASÍ SE JUGARÁ EL GRUPO E EN EL MUNDIAL 2026

Las miradas estarán puestas en Ecuador como la selección latinoamericana que espera llegar lejos para sacar la cara después de la eliminación en el 2022. Con poca cuota goleadora, pero, al ser una escuadra consistente en la zaga defensiva recibiendo pocos goles en las Eliminatorias e igualando contra las grandes del mundo como Países Bajos y Marruecos se espera que hagan un gran papel.

Alemania necesita volver a estar dentro de la escena mundial para poder llegar lejos. No será fácil, especialmente por lo que han demostrado en anteriores Copas del Mundo, pero, como la europea del grupo quiere dar el golpe. Costa de Marfil, una selección fuerte y rápida, y una debutante como Curazao de pocas referencias.

Las emociones del Grupo E tendrán a Estados Unidos y Canadá como protagonistas como sedes de los partidos. Filadelfia, Houston, Kansas City y Nueva Jersey, mientras que Toronto, como la ciudad canadiense.

FECHA 1

14 de junio

Alemania vs Curazao | 12:00 P.M. | Lincoln Financial Field, Filadelfia

Costa de Marfil vs. Ecuador | 6:00 P.M. | NRG Stadium, Houston

FECHA 2

20 de junio

Alemania vs Costa de Marfil | 3:00 P.M. | BMO Field, Toronto

Ecuador vs Curazao | 7:00 P.M. | Arrowhead Stadium, Kansas City

FECHA 3

25 de junio

Ecuador vs Alemania | 3:00 P.M. | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

Curazao vs. Costa de Marfil | 3:00 P.M. | Lincoln Financial Field, Filadelfia

¿CUÁNDO INICIA EL MUNDIAL 2026 Y CUÁNDO DEBUTA EL GRUPO E?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio de 2026 con el partido inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, convirtiéndose en el primer estadio de la historia en albergar tres inauguraciones mundialistas. El juego será México vs Sudáfrica.

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Por su parte, como ya se dijo anteriormente, los primeros partidos del Grupo E entre Alemania, Ecuador, Curazao y Costa de Marfil será el domingo 14 de junio con vibrantes duelos de por medio que dará de qué hablar.