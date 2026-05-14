CAV anticipó el anuncio que hará Néstor Lorenzo en rueda de prensa

En su espacio Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez anticipó que la rueda de prensa de Néstor Lorenzo de este jueves 14 de mayo de 2026 tendrá un enfoque principalmente organizativo.

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Según el analista, el entrenador de la Selección Colombia hablará sobre toda la logística y la preparación del equipo de cara al Mundial 2026.

Vélez insistió en que el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol sugiere no revelar la prelista de 55 jugadores.

En ese sentido, explicó que la conferencia no estaría centrada en nombres propios, sino en el proceso general.

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Selección Colombia: ¿A qué hora es la rueda de prensa de Néstor Lorenzo?

La rueda de prensa está programada para las 10:00 a. m. en la sede de la Federación en Bogotá.

El contexto es clave, pues Colombia avanza en la planificación de su ruta previa al Mundial, con un calendario que incluye concentraciones en Medellín y Bogotá.

Fechas de los amistosos de Selección Colombia

Además, el equipo disputará amistosos ante Costa Rica, el lunes 1 de junio en El Campín, y frente a Jordania, el 7 de junio en Estados Unidos, como parte del ajuste final antes del torneo.

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En el Mundial 2026, Colombia integrará el grupo K junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, con partidos programados para el 17, 23 y 27 de junio.

De acuerdo con lo expuesto por Vélez, la intervención de Lorenzo buscaría ordenar la información sobre el proceso, despejar dudas logísticas y reafirmar la hoja de ruta hacia la Copa del Mundo.