Tetracampeón con Nacional será nuevo jugador en la segunda división de Francia

Pronto volverán las competencias de clubes más importantes alrededor del mundo y para afrontarlas de la mejor manera, los equipos se están reforzando con destacados jugadores que encuentran en el mercado de fichajes.

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En Europa justamente hay varios clubes que se están moviendo en el mercado con nombres de futbolistas colombianos que han pasado por selección nacional o que cuentan con una destacada trayectoria a nivel de equipos, tal como lo es el defensor de 25 años, Cristian Castro Devenish, quien es tetracampeón con Atlético Nacional y sería nuevo jugador de Metz.

Cristian Castro Devenish sería nuevo jugador de Metz

El defensor barranquillero ha dado bastante de qué hablar desde que comenzó a jugar como futbolista profesional en Portugal y arribó al Fútbol Profesional Colombiano como una de las grandes promesas del balompié.

El paso de Devenish por Atlético Nacional luego de jugar con Boavista, estuvo marcado de éxitos, goles y lo más importante aún, títulos, los cuales le permitieron seguirse abriendo paso en el mundo del fútbol profesional y regresar a Europa.

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El zaguero salió de Colombia como tetracampeón con el 'verde paisa' y aterrizó de nuevo en Europa en medio de la temporada 2024/25 para jugar con con AVS Futebol, club en el cual también se ha ganado un puesto indiscutible en la titular, la cinta de capitán y el que de paso le abre las puertas a un nuevo reto internacional.

Sus destacadas actuaciones con AVS Futebol hicieron que un histórico del fútbol de Francia se fijara en él, Metz. El equipo que milita en la segunda división del fútbol francés ha venido haciendo un largo seguimiento al defensor colombiano y todo parece indicar que estaría cerca de firmar un nuevo contrato hasta la temporada 2029.

¿Cómo le fue a Cristian Devenish con Nacional?

El conjunto 'verdolaga' contrató a Devenish en el semestre de clausura de la temporada 2021, lo que le permitió disputar 76 compromisos, más de 5.000 minutos en el campo de juego en los cuales pudo marcar 2 tantos y levantar 4 trofeos, dos Copa Colombia, una liga y una Superliga.